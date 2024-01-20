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وزير الكهرباء بدأ عمله بزيارة محطتي الدوحة ومركز التحكم الرئيسي

1/20/2024 2:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان د. سالم الحجرف عمله بزيارة قام بها أمس لمحطتي الدوحة الشرقية والدوحة الغربية، وذلك للوقوف على سير العمل فيهما. كما قام الحجرف بزيارة مركز التحكم الرئيسي للاطلاع أيضا على تفاصيل العمل ودور المركز في إدارة الشبكة الكهربائية. واستمع الحجرف من مسؤولي محطتي الدوحة الشرقية والغربية وكذلك العاملين فيهما وفي المركز، إلى بعض الملاحظات المتعلقة بإجراءات طرح المناقصات وترسيتها ومعاناة الوزارة مع بطء الجهاز المركزي للمناقصات في طرح وترسية مناقصاتها.

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