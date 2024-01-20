وزير الكهرباء بدأ عمله بزيارة محطتي الدوحة ومركز التحكم الرئيسي

وزير الكهرباء بدأ عمله بزيارة محطتي الدوحة ومركز التحكم الرئيسي
التاريخ
1/20/2024 2:34:39 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان د. سالم الحجرف عمله بزيارة قام بها أمس لمحطتي الدوحة الشرقية والدوحة الغربية، وذلك للوقوف على سير العمل فيهما. كما قام الحجرف بزيارة مركز التحكم الرئيسي للاطلاع أيضا على تفاصيل العمل ودور المركز في إدارة الشبكة الكهربائية. واستمع الحجرف من مسؤولي محطتي الدوحة الشرقية والغربية وكذلك العاملين فيهما وفي المركز، إلى بعض الملاحظات المتعلقة بإجراءات طرح المناقصات وترسيتها ومعاناة الوزارة مع بطء الجهاز المركزي للمناقصات في طرح وترسية مناقصاتها.
MENAFN20012024000130011022ID1107745769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.