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القضرم استعجال تنفيذ قرار مؤسسة البترول باستئناف المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية

1/20/2024 2:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
هنأ أمين سر نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله القضرم رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وأعضاء الحكومة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعيا الى بدء مرحلة جديدة من الانجاز الحقيقي لصالح الوطن والمواطنين.
وأعرب القضرم في تصريح صحافي عن خالص التهاني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي على تولي مهام منصبه الجديد، داعيا إلى ضرورة حسم العديد من القضايا التي يعاني منها العاملون في القطاع النفطي وفي مقدمتهم عمال شركة ناقلات النفط الكويتية.
وأكد القضرم أن النقابات تحرص كل الحرص على رفعة الاقتصاد الوطني والإنتاج النفطي في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة وعدم التفرقة، لافتا إلى أن بعض الشركات تقوم بدعم نقاباتها لتأدية الدور المنوط بها بينما توقفت إدارات شركات هذا الدعم من دون أي أسباب واضحة.
وعلى صعيد متصل، قال القضرم إن موظفي شركة ناقلات النفط الكويتية مازالوا حتى الآن بانتظار تنفيذ قرار مؤسسة البترول باستئناف المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية وبرامج الالتحاق الخارجي مع الشركات العالمية والبرامج المحلية حتى يتم تطوير الكفاءات الوطنية من عمال وموظفي الشركة، مؤكدا أن النقابة على أتم الاستعداد للتعاون في هذا الجانب، وتقديم كل العون للشركة والزملاء لإنجاز الدورات التدريبية في الخارج.

MENAFN20012024000130011022ID1107745768

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