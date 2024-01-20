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الطلب من الجمعيات الخيرية إدراج التقارير الربع السنوية إلكترونيا

1/20/2024 2:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء» عن مخاطبة إدارة الجمعيات بالوزارة الجهات المعنية لتوفير أجهزة آلية لفرق التفتيش على العمل الخيري لتحويل العمل التفتيشي إلى آلي بالكامل. وأشارت المصادر الى انه تم الطلب من الجمعيات إدراج التقارير الربع السنوية عبر المنظومة الالكترونية للعمل الخيري. كما بينت المصادر أنه ووفق المنظومة الالكترونية يتم رفع المشاريع الخيرية آليا وتعتمد مباشرة في حال كانت المشاريع تتوافق مع أهداف الجمعية التي على أساسها تم إشهارها، مؤكدة أن الاجراءات لم تحد من إنجازات العمل الخيري بل نظمته، وحدت من المخالفات ووفرت الحماية للعمل الخيري من الجمعيات المجهولة والمتطفلين على هذا العمل الانساني الذي جبلت عليه الكويت. كما أن هذه المنظومة حصنت العمل الخيري الكويتي من أي شبهة إرهاب
أو غسيل أموال، وحافظت على وضع الكويت المتميز عالميا. وأضافت المصادر ان المنظومة الالكترونية ساهمت في توفير قاعدة بيانات متكاملة، وتوفير نظام أرشفة إلكتروني، حيث تتم جميع المراسلات والمخاطبات آليا، ما وفر الجهد والوقت للعاملين في هذا المجال.

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