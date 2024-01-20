بالفيديو العجمي لـ الأنباء 374 حضانة خاصة بالكويت ومشروع نوعي لـ رقمنة عملها



تطبيق «حضانتي» يتيح لأصحاب دور الحضانات تقديم طلب الترخيص «أونلاين»

تنفيذ مشروع «تنمية الطفولة المبكرة الـ 1000 يوم» بعد اعتماد الميزانية اللازمة «الحضانات الخاصة» سجلت صفر مخالفات جسيمة و3 إغلاقات مؤقتة في 2023



بشرى شعبان

أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي العمل على إعداد مشروع لرقمنة عمل إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة بعنوان «تطبيق حضانتي»، مشيرا الى أن الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية على سكة التنفيذ.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش أول زيارة له إلى إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة للإطلاع على آليات العمل والاستماع إلى الموظفين بقسم من الإدارة.

وقال العجمي إن «الرقابة على الحضانات الخاصة» من الإدارات الحساسة والمميزة على مستوى الوزارة لدورها في تنظيم عمل أحد القطاعات المهمة لكل أسرة، وتهتم بالدرجة بالأطفال، سواء أسوياء أو من ذوي الإعاقة، ويأتي قانون رقم 22/ 2014 في مواده وتطبيقه كأساس لانطلاق الإدارة التي تسعى الوزارة عبرها لتنظيم عمل دور الحضانة الخاصة وحماية الأطفال ورعايتهم.

وأضاف: زرنا الإدارة ضمن جولات على مختلف إدارات القطاع للاطلاع على آلية سير العمل وأهدافها وتنسيق للتعامل مع دور الحضانات الخاصة المنتشرة بكل المناطق والتي تجاوز عددها 374 دور حضانة، ولمسنا مدى الجهد الكبير التي يقوم به الموظفون، وأتوجه بالشكر والتقدير للعاملين فيها بمختلف المسميات والأقسام وأهنئهم على روح التعاون فيما بينهم وعملهم كفريق واحد، ما يجسد دور «الشؤون» في الاهتمام بالأطفال والنشء عبر مساندتهم وتعليمهم.

وتابع: تستقبل الإدارة كل الشكاوى من الأطراف المعنية، وتعمل وفق آلية واضحة ومتكاملة ومعالجتها واستطاعت خلال فترة وجيزة معالجة كل الشكاوى والملاحظات وتنظيمها بشكل سلس ومرن، مشيرا إلى العمل على رقمنة كل الخدمات في الوزارة ومن ضمنها إدارة الحضانات الخاصة، ولدينا برنامج نعمل عليه للربط مع كل الجهات الحكومية المعنية و«تطبيق حضانتي» وهو مشروع نوعي على مستوى الوزارة والكويت.

وحول المشاريع التنموية التي تعمل عليها «الشؤون» فيما يخص الإدارة، بين أن هناك تنسيقا مع إدارة الحاسب الآلي بقطاع التخطيط والتطوير الإداري لإطلاق برامج آلية ومنها «تطبيق حضانتي» والذي يتيح لأصحاب دور الحضانات تقديم طلب الترخيص «أونلاين» وهو كما ذكرنا مشروع نوعي، الى جانب الربط الآلي مع الجهات المعنية بالموافقة على منح الترخيص مثل البلدية والإطفاء ووزارة الصحة ووزارة التربية و«ذوي الإعاقة»، و«القوى العاملة»، أيضا تنسيق للربط مع «الداخلية» و«المعلومات المدنية»، وجار العمل في مشروع مراجعة اللائحة التنظيمية للإدارة بالتنسيق مع قطاع الشؤون القانونية وهناك أربعة مشاريع خاصة بالإدارة مدرجة ضمن الخطة التشغيلية للوزارة بالإضافة لتنفيذ مشروع «تنمية الطفولة المبكرة الـ 1000 يوم» بعد اعتماد الميزانية.

وبشأن إعداد دور الحضانة الخاصة المرخصة، لفت إلى أن الإدارة تشرف وتتابع حاليا عمل 374 دور حضانة خاصة عادية ومتخصصة بذوي الإعاقة موزعة على كل المحافظات الست ومستمرة في استقبال طلبات التراخيص الجديدة، وبالتالي الأعداد متغيرة دائما وفقا للضوابط والشروط والقوانين المعمول بها. وذكر أن الدور المرخصة موزعة على المحافظات كالاتي:

٭ حولي: 98 حضانة عادية و6 متخصصة في ذوي الإعاقة.

٭ العاصمة: 73 عادية و4 لذوي الإعاقة.

٭ الأحمدي: 72 عادية و15 ذوي الإعاقة.

٭ مبارك الكبير: 66 عادية و5 لذوي الإعاقة.

٭ الفروانية: 36 عادية و4 لذوي الإعاقة.

٭ الجهراء: 29 عادية و4 لذوي الإعاقة.

وأشار العجمي الى أن لدى الإدارة قسم خاص بالتفتيش على دور الحضانات الخاصة، حيث تقوم الفرق بجولات تفتيشية دورية ومفاجئة على دور الحضانة، وفي حال وجود أي مخالفة يتم إعطاء إنذار بتلافي المخالفة خلال شهر ويعاد التفتيش، وفي حال كان هناك استمرار للمخالفة يتم تسجيل مخالفة وتحال إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزاد: ووفقا لتقارير الإدارة قامت الفرق خلال عام 2023 بتنفيذ 530 جولة وتسجيل 130 تلافي مخالفة، و250 زيارة لتجديد الترخيص بالإضافة الى 150 زيارة للمعاينة أول مرة وإغلاق 3 دور حضانة مؤقتا لمخالفتها اللوائح المنظمة، على أن تعود للعمل بعد تصحيح الوضع، ويسجل للإدارة عدم تسجيل أي مخالفات جسيمة أو إقفال دائم لدور الحضانة.

وأوضح أن الإدارة تقوم بعملها وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 22/ 2014، كما تعمل بشكل دائم على التنسيق مع أصحاب دور الحضانات الخاصة وتجتمع معهم مرتين وأكثر في السنة للاستماع الى آرائهم ومناقشة أي موضوعات تسهم في تطوير العمل وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالقانون والنظم المنظمة للعمل.

هذا، ورافق العجمي خلال الجولة الى جانب مديرة الإدارة نادية العازمي والمراقب نايف الصواغ ورئيس القسم نواف المطيري. يذكر أن موظفي إدارة الحضانات هم: علي العازمي، شيخة المطيري، نورا المطيري، ريم فهد، مشاعل العازمي، أنوار الهاجري، أشواق العازمي، عايشة الرشيدي، ذكريات الكندري، هبة الدوسري، ابتسام العازمي، عمشة الرشيدي، وعفاف رشيد.