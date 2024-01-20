مصر: المحكمة الدستورية العليا ترسي 20 مبدأ أبرزها تحفيز القطاع الخاص وتوفير مناخ الاستثمار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 -1 (كونا) -- أرست المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت 20 مبدأ أبرزها تحفيز القطاع الخاص وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار باعتبارهما قاطرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي خلال مؤتمر صحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" التي تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014.
وأكد فهمي حرص القيادة السياسية على إعلاء سياة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية ما ألهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في عملها من مباشرة القضايا التي نظرتها عقب صدور دستور 2014 لإصدار الأحكام والقرارات التي تضمن تلك الغاية.
وقال إن المحكمة تعمل على إدراك توازن بين نصوص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامه مع الحرص على الحقوق وحريات المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة.
واضاف أن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة تقبل دوما تطويرا وتعديلا كوثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنين.
وأوضح فهمي أن "تلك المبادئ تتضمن الفصل بين سلطات الدولة لاحداث التوازن بينها وتمثيل المرأة في القضاء وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة ومبدأ تكريم شهداء الوطن وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص فضلا عن حماية الكرامة الإنسانية والتعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية".
وتابع أن تلك المبادئ تشمل حماية الملكية الفكرية والحق في التظاهر وحظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ورعاية الدولة للشباب والنشء ورعاية مصالح المصريين في الخارج موضحا أن حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا.
وأضاف أنها "تتضمن كذلك التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ومشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة".
وأكد فهمي أن ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وأنها كل لا يتجزأ. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
MENAFN20012024000071011013ID1107745737
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