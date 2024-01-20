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مصر: المحكمة الدستورية العليا ترسي 20 مبدأ أبرزها تحفيز القطاع الخاص وتوفير مناخ الاستثمار

1/20/2024 2:29:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 -1 (كونا) -- أرست المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت 20 مبدأ أبرزها تحفيز القطاع الخاص وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار باعتبارهما قاطرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي خلال مؤتمر صحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" التي تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014.
وأكد فهمي حرص القيادة السياسية على إعلاء سياة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية ما ألهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في عملها من مباشرة القضايا التي نظرتها عقب صدور دستور 2014 لإصدار الأحكام والقرارات التي تضمن تلك الغاية.
وقال إن المحكمة تعمل على إدراك توازن بين نصوص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامه مع الحرص على الحقوق وحريات المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة.
واضاف أن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة تقبل دوما تطويرا وتعديلا كوثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنين.
وأوضح فهمي أن "تلك المبادئ تتضمن الفصل بين سلطات الدولة لاحداث التوازن بينها وتمثيل المرأة في القضاء وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة ومبدأ تكريم شهداء الوطن وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص فضلا عن حماية الكرامة الإنسانية والتعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية".
وتابع أن تلك المبادئ تشمل حماية الملكية الفكرية والحق في التظاهر وحظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ورعاية الدولة للشباب والنشء ورعاية مصالح المصريين في الخارج موضحا أن حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا.
وأضاف أنها "تتضمن كذلك التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ومشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة".
وأكد فهمي أن ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وأنها كل لا يتجزأ. (النهاية)

ع ف ف / م م ج



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