المنتخب الكويتي يضيف ميداليتين (فضية وبرونزية) في منافسات بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 1 (كونا) -- أضاف منتخب الكويت للرماية اليوم السبت ميداليتين إحداهما فضية والأخرى برونزية ضمن بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش التي تستضيفها البلاد بمشاركة 26 منتخبا وخصصت كلها لرماية (سكيت) للرجال والسيدات والناشئين ليرتفع رصيد منتخبنا إلى خمس ميداليات متنوعة.
وجاء الحصاد الكويتي بعد حلول رماة منتخبنا المكون من عبدالله الطرقي ومحمد الديحاني وسعود الكندري في المركز الثاني بمنافسات الفرق لينال الميدالية الفضية خلف رماة المنتخب الهندي الذين توجوا بالذهب فيما احتل منتخب الصين ثالثا بالميدالية البرونزية.
وجاء الرامي محمد الديحاني في المركز الثالث بالميدالية البرونزية في مسابقة الفردي خلف رامي الصين تايبيه لي مينج يون الذي نال الذهبية فيما حل الرامي الهندي ناروكا آناتا في المركز الثاني والميدالية الفضية ليتأهل الديحاني إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وفي منافسات السيدات نالت رامية منتخب الصين جينمي جاو المركز الأول في منافسات الفردي لتحصل على الميدالية الذهبية فيما حصلت الرامية الهندية رايزا ديلون على المركز الثاني والميدالية الفضية لتتأهلا معا إلى الأولمبياد بينما ذهبت الميدالية البرونزية للرامية الهندية مهيشوري شوهان بعد حلولها ثالثا.
وتوجت راميات منتخب الهند بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق للسيدات بنيلهن المركز الأول متقدمات على راميات المنتخب الصيني اللاتي حققن الميدالية الفضية بعد حلولهن ثانيا بينما نال منتخب كازاخستان الميدالية البرونزية وحلت رامياته في المركز الثالث.
وعن فئة الناشئين فقد شهدت تتويج رامي منتخب أوزبكستان بكروز شربوف بالميدالية الذهبية اثر تصدره منافسات الفردي تلاه الرامي الصيني هولي زهاو ثانيا لينال الفضية فيما آل المركز الثالث لرامي منتخب كازاخستان إيليا بنكوف ليحصد الميدالية البرونزية.
وأحرز رماة منتخب كازاخستان الميدالية الذهبية بعد نيلهم المركز الأول في منافسات الفرق للناشئين فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية للمنتخب الصيني بينما نال منتخب أوزبكستان الميدالية البرونزية وحل ثالثا.
وأكد مدير البطولة أمين سر الاتحاد الكويتي للرماية عبيد العصيمي في تصريح صحفي أن البطولة ظهرت بمستويات فنية رفيعة بفضل الاستعداد الجيد للمنتخبات المشاركة مضيفا أنه تلمس رضا كبيرا من جميع الوفود الآسيوية للتنظيم الكويتي المميز للبطولة.
وهنأ العصيمي الرامي الديحاني وكل أسرة الرماية الكويتية على إنجازه المهم المتمثل بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) ليتم بذلك تسجيل بطاقتين للكويت في الأولمبياد بعد تأهل الرامي خالد المضف سابقا ضمن منافسات رماية (تراب). (النهاية)
ف ش ا / ت م
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