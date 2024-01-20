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المنتخب الكويتي يضيف ميداليتين (فضية وبرونزية) في منافسات بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش

1/20/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 1 (كونا) -- أضاف منتخب الكويت للرماية اليوم السبت ميداليتين إحداهما فضية والأخرى برونزية ضمن بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش التي تستضيفها البلاد بمشاركة 26 منتخبا وخصصت كلها لرماية (سكيت) للرجال والسيدات والناشئين ليرتفع رصيد منتخبنا إلى خمس ميداليات متنوعة.
وجاء الحصاد الكويتي بعد حلول رماة منتخبنا المكون من عبدالله الطرقي ومحمد الديحاني وسعود الكندري في المركز الثاني بمنافسات الفرق لينال الميدالية الفضية خلف رماة المنتخب الهندي الذين توجوا بالذهب فيما احتل منتخب الصين ثالثا بالميدالية البرونزية.
وجاء الرامي محمد الديحاني في المركز الثالث بالميدالية البرونزية في مسابقة الفردي خلف رامي الصين تايبيه لي مينج يون الذي نال الذهبية فيما حل الرامي الهندي ناروكا آناتا في المركز الثاني والميدالية الفضية ليتأهل الديحاني إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وفي منافسات السيدات نالت رامية منتخب الصين جينمي جاو المركز الأول في منافسات الفردي لتحصل على الميدالية الذهبية فيما حصلت الرامية الهندية رايزا ديلون على المركز الثاني والميدالية الفضية لتتأهلا معا إلى الأولمبياد بينما ذهبت الميدالية البرونزية للرامية الهندية مهيشوري شوهان بعد حلولها ثالثا.
وتوجت راميات منتخب الهند بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق للسيدات بنيلهن المركز الأول متقدمات على راميات المنتخب الصيني اللاتي حققن الميدالية الفضية بعد حلولهن ثانيا بينما نال منتخب كازاخستان الميدالية البرونزية وحلت رامياته في المركز الثالث.
وعن فئة الناشئين فقد شهدت تتويج رامي منتخب أوزبكستان بكروز شربوف بالميدالية الذهبية اثر تصدره منافسات الفردي تلاه الرامي الصيني هولي زهاو ثانيا لينال الفضية فيما آل المركز الثالث لرامي منتخب كازاخستان إيليا بنكوف ليحصد الميدالية البرونزية.
وأحرز رماة منتخب كازاخستان الميدالية الذهبية بعد نيلهم المركز الأول في منافسات الفرق للناشئين فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية للمنتخب الصيني بينما نال منتخب أوزبكستان الميدالية البرونزية وحل ثالثا.
وأكد مدير البطولة أمين سر الاتحاد الكويتي للرماية عبيد العصيمي في تصريح صحفي أن البطولة ظهرت بمستويات فنية رفيعة بفضل الاستعداد الجيد للمنتخبات المشاركة مضيفا أنه تلمس رضا كبيرا من جميع الوفود الآسيوية للتنظيم الكويتي المميز للبطولة.
وهنأ العصيمي الرامي الديحاني وكل أسرة الرماية الكويتية على إنجازه المهم المتمثل بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) ليتم بذلك تسجيل بطاقتين للكويت في الأولمبياد بعد تأهل الرامي خالد المضف سابقا ضمن منافسات رماية (تراب). (النهاية)

ف ش ا / ت م




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