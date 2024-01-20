بيانات أوروبية: مطار إسطنبول الدولي الأكثر ازدحاما في القارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 20 - 1 (كونا) -- أفاد التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول) اليوم السبت بأن مطار إسطنبول الدولي جاء في صدارة المطارات الأكثر ازدحاما في أوروبا خلال عام 2023 ب1375 رحلة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن التقرير أنه بتلك النتائج حافظ مطار إسطنبول الدولي على موقع الصدارة في أوروبا للعام الثاني على التوالي.
وأضاف أن المطار سجل زيادة بنسبة 19 بالمئة في 2023 مقارنة بالعام الأسبق بواقع 1375 رحلة يوميا.
وسجل مطار إسطنبول رقما قياسيا بعدد الرحلات اليومية بتاريخ 22 يونيو بـ1684 رحلة.
وجاء مطار شيبول أمستردام في المركز الثاني بمتوسط 1255 رحلة يوميا يليه هيثرو في لندن بـ 1251 رحلة ثم شارل ديغول في باريس بـ 1247 رحلة وفرانكفورت في ألمانيا بـ 1179 رحلة.
وفي أكتوبر 2018 افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الدولي المبني على مساحة 5ر76 مليون متر مربع ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار بحلول عام 2025
.ويتكون المطار الجديد من ستة مدارج وتصل قدرته الاستيعابية 500 طائرة وهو مزد بمرآب مفتوح وآخر مغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.
ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار إلى 200 مليون مسافر سنويا.
وأحرز مطار إسطنبول العديد من الجوائز العالمية من أبرزها (جائزة المرتبة الأولى كأفضل مطار في العالم لعام 2019 من مجلة (إنترناشيونال إيربورت ريفيو) العالمية. ( النهاية)
ط ا / ه س ص
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