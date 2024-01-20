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بيانات أوروبية: مطار إسطنبول الدولي الأكثر ازدحاما في القارة

1/20/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 20 - 1 (كونا) -- أفاد التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول) اليوم السبت بأن مطار إسطنبول الدولي جاء في صدارة المطارات الأكثر ازدحاما في أوروبا خلال عام 2023 ب1375 رحلة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن التقرير أنه بتلك النتائج حافظ مطار إسطنبول الدولي على موقع الصدارة في أوروبا للعام الثاني على التوالي.
وأضاف أن المطار سجل زيادة بنسبة 19 بالمئة في 2023 مقارنة بالعام الأسبق بواقع 1375 رحلة يوميا.
وسجل مطار إسطنبول رقما قياسيا بعدد الرحلات اليومية بتاريخ 22 يونيو بـ1684 رحلة.
وجاء مطار شيبول أمستردام في المركز الثاني بمتوسط 1255 رحلة يوميا يليه هيثرو في لندن بـ 1251 رحلة ثم شارل ديغول في باريس بـ 1247 رحلة وفرانكفورت في ألمانيا بـ 1179 رحلة.
وفي أكتوبر 2018 افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الدولي المبني على مساحة 5ر76 مليون متر مربع ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار بحلول عام 2025
.ويتكون المطار الجديد من ستة مدارج وتصل قدرته الاستيعابية 500 طائرة وهو مزد بمرآب مفتوح وآخر مغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.
ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار إلى 200 مليون مسافر سنويا.
وأحرز مطار إسطنبول العديد من الجوائز العالمية من أبرزها (جائزة المرتبة الأولى كأفضل مطار في العالم لعام 2019 من مجلة (إنترناشيونال إيربورت ريفيو) العالمية. ( النهاية)

ط ا / ه س ص



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