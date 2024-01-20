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كأس أمم إفريقيا: الجزائر وبوركينا فاسو تتعادلان بهدفين لكل منهما

1/20/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 20 ـ 1 (كونا) ـ ـ تعادل منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو بهدفين لكل منهما خلال اللقاء التي جمعهما اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.
وأنهى المنتخب البوركيني الشوط الأول من اللقاء متقدما بهدف واحد حيث استغل الفرصة الوحيدة التي أتيحت لمهاجمه محمد كوناتي في الوقت بدل الضائع (45+4) مسجلا تقدمه على المنتخب الجزائري.
ومع بداية الشوط الثاني استطاع المنتخب الجزائري تعديل النتيجة عن طريق مهاجمه بغداد بونجاح عند الدقيقة ال 51 قبل أن يضيف المهاجم البوركيني بيرتراند تراوري الهدف الثاني لفريقه عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ 71.
وفي الوقت بدل الضائع المحتسب من المباراة تمكن مهاجم منتخب الجزائر بغداد بونجاح من تسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 90+5 معدلا النتيجة لصالح منتخبه.
ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد أربع نقاط في انتظار المواجهة الثانية التي تجمع مساء اليوم منتخبي موريتانيا وأنغولا.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)

م ر / م م ج




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