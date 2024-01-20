كأس أمم إفريقيا: الجزائر وبوركينا فاسو تتعادلان بهدفين لكل منهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 20 ـ 1 (كونا) ـ ـ تعادل منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو بهدفين لكل منهما خلال اللقاء التي جمعهما اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.
وأنهى المنتخب البوركيني الشوط الأول من اللقاء متقدما بهدف واحد حيث استغل الفرصة الوحيدة التي أتيحت لمهاجمه محمد كوناتي في الوقت بدل الضائع (45+4) مسجلا تقدمه على المنتخب الجزائري.
ومع بداية الشوط الثاني استطاع المنتخب الجزائري تعديل النتيجة عن طريق مهاجمه بغداد بونجاح عند الدقيقة ال 51 قبل أن يضيف المهاجم البوركيني بيرتراند تراوري الهدف الثاني لفريقه عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ 71.
وفي الوقت بدل الضائع المحتسب من المباراة تمكن مهاجم منتخب الجزائر بغداد بونجاح من تسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 90+5 معدلا النتيجة لصالح منتخبه.
ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد أربع نقاط في انتظار المواجهة الثانية التي تجمع مساء اليوم منتخبي موريتانيا وأنغولا.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN20012024000071011013ID1107745734
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