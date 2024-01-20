منتخب البحرين ينعش آماله بالتأهل لثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم بفوزه على ماليزيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 1 (كونا) -- فاز منتخب البحرين اليوم السبت على نظيره الماليزي بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وتمكن المنتخب البحريني من حسم نتيجة اللقاء الذي أقيم على استاد (جاسم بن حمد) في الوقت بدل الضائع عبر مهاجمه علي مدن ليحصد أول ثلاث نقاط بالبطولة أبقته بالمركز الثالث خلف الأردن وكوريا الجنوبية أول وثاني المجموعة على التوالي برصيد أربع نقاط فيما تذيل المنتخب الماليزي المجموعة دون رصيد من النقاط.
وسيلتقي المنتخب البحريني نظيره الأردني فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا الخميس المقبل لتحديد الفريقين المتأهلين للدور ثمن النهائي للبطولة.
وضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في البطولة يلعب غدا الأحد منتخب عمان ضد تايلاند والسعودية ضد قيرغيزستان. (النهاية)
س س س / ر س
MENAFN20012024000071011013ID1107745733
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.