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منتخب البحرين ينعش آماله بالتأهل لثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم بفوزه على ماليزيا

1/20/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 1 (كونا) -- فاز منتخب البحرين اليوم السبت على نظيره الماليزي بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وتمكن المنتخب البحريني من حسم نتيجة اللقاء الذي أقيم على استاد (جاسم بن حمد) في الوقت بدل الضائع عبر مهاجمه علي مدن ليحصد أول ثلاث نقاط بالبطولة أبقته بالمركز الثالث خلف الأردن وكوريا الجنوبية أول وثاني المجموعة على التوالي برصيد أربع نقاط فيما تذيل المنتخب الماليزي المجموعة دون رصيد من النقاط.
وسيلتقي المنتخب البحريني نظيره الأردني فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا الخميس المقبل لتحديد الفريقين المتأهلين للدور ثمن النهائي للبطولة.
وضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في البطولة يلعب غدا الأحد منتخب عمان ضد تايلاند والسعودية ضد قيرغيزستان. (النهاية)

س س س / ر س



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