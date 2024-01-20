الرئيس الصومالي: نخوض حربا طويلة على الجماعات المتطرفة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 1 (كونا) -- قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم السبت إن الصومال يخوض حربا طويلة على الجماعات المتطرفة المدعومة من الخارح والتي تحاول تقسيم الصومال والعبث باستقراره.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصومالي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي لأبناء الشعب الصومالي وفقا ليبان أصدره الأزهر الشريف.
وأضاف الرئيس الصومالي أنه "خلال الـ 16 عاما الماضية سيطرت هذه الجماعات على بعض الأجزاء وخضنا ضدهم معارك كثيرة لعل أبرزها المعارك الأيدلوجية والفكرية التي تستهدف نشر الفكر المتطرف".
وأكد أن تلك الجماعات عملت على "بث السموم في عقول الأطفال والشباب الصومالي لاعتناق هذا الفكر الدموي المتطرف حتى رأينا أطفالا في سن الخامسة يحملون السلاح ويحاربون معهم".
وأضاف الرئيس الصومالي أن "الفكر الازهري أهم لنا من الدبابات والمؤن العسكرية التي يحارب بها الصومال الجماعات المتطرفة".
وأكد الرئيس شيخ محمود حاجة الصومال الماسة للمنهج الأزهري وعلماء الأزهر ومبعوثيه مشددا على أن الحرب ضد هذه الأيدلوجيات المتطرفة تأتي في مرتبة أهم من الحرب العسكرية.
وقال إنه من خلال الفكر الأزهري الوسطي يمكن تحصين أبناء الصومال وتزويدهم بجرعة علمية وقائية من هذا الفكر المتطرف.
من جانبه أكد شيخ الأزهر عمق العلاقة التاريخية التي تربط الصومال بالأزهر الشريف والتي توطدت من خلال علماء الأزهر الشريف المبتعثين للصومال.
وقال شيخ الأزهر "إنه كان للطلاب الصوماليين الوافدين للدراسة بالأزهر دور مهم في رسم ملامح هذه العلاقة التاريخية" مشيرا الى ان 2200 طالب صومالي يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر.
وأضاف أن الازهر الشريف يقدم 70 منحة دراسية سنوية لأبناء الصومال بالإضافة الى معهد أزهري يتواجد فيه 26 مبعوثا أزهريا.
وأكد الشيخ الطيب استعداد الأزهر لتخصيص جزء من المنح الأزهرية المقدمة لأبناء الصومال لدراسة العلوم والطب والصيدلة والزراعة والهندسة جنبا إلى جنب مع دراسة العلوم الشرعية والعربية وذلك تلبية لاحتياجات الشعب الصومالي وتماشيا مع أبرز التحديات الداخلية في هذا البلد العربي العزيز علينا جميعا.
وشدد على تضامن الأزهر الكامل مع الصومال في الحفاظ على وحدة أرضه واستنكاره للمحاولات الخارجية التي تستهدف العبث باستقراره.
وأكد أن الأزهر لن يتوانى عن دعم الشعب الصومالي وتلبية كل احتياجاته العلمية والدعوية موجها قيادات الأزهر بدراسة إنشاء لجنة مصغرة بتمثيل أزهري وصومالي لدراسة احتياجات الصومال من معاهد أزهرية ودورات تدريبية للأئمة والدعاة الصوماليين وتوزيع المنح الأزهرية بما يناسب التحديات الداخلية للصومال.
وفي ذات السياق رحب الرئيس الصومالي بهذا المقترح مؤكدا أنه خطوة مهمة في تنسيق الجهود المشتركة.
ووجه الرئيس الصومالي دعوة لشيخ الأزهر لزيارة الصومال موكدا أن "هذه الزيارة ستكون حدثا تاريخيا مهما ورسالة تضامن مع الشعب الصومالي في مواجهة الجماعات المتطرفة". (النهاية)
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