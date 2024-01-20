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الرئيس الصومالي: نخوض حربا طويلة على الجماعات المتطرفة

1/20/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 1 (كونا) -- قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم السبت إن الصومال يخوض حربا طويلة على الجماعات المتطرفة المدعومة من الخارح والتي تحاول تقسيم الصومال والعبث باستقراره.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصومالي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي لأبناء الشعب الصومالي وفقا ليبان أصدره الأزهر الشريف.
وأضاف الرئيس الصومالي أنه "خلال الـ 16 عاما الماضية سيطرت هذه الجماعات على بعض الأجزاء وخضنا ضدهم معارك كثيرة لعل أبرزها المعارك الأيدلوجية والفكرية التي تستهدف نشر الفكر المتطرف".
وأكد أن تلك الجماعات عملت على "بث السموم في عقول الأطفال والشباب الصومالي لاعتناق هذا الفكر الدموي المتطرف حتى رأينا أطفالا في سن الخامسة يحملون السلاح ويحاربون معهم".
وأضاف الرئيس الصومالي أن "الفكر الازهري أهم لنا من الدبابات والمؤن العسكرية التي يحارب بها الصومال الجماعات المتطرفة".
وأكد الرئيس شيخ محمود حاجة الصومال الماسة للمنهج الأزهري وعلماء الأزهر ومبعوثيه مشددا على أن الحرب ضد هذه الأيدلوجيات المتطرفة تأتي في مرتبة أهم من الحرب العسكرية.
وقال إنه من خلال الفكر الأزهري الوسطي يمكن تحصين أبناء الصومال وتزويدهم بجرعة علمية وقائية من هذا الفكر المتطرف.
من جانبه أكد شيخ الأزهر عمق العلاقة التاريخية التي تربط الصومال بالأزهر الشريف والتي توطدت من خلال علماء الأزهر الشريف المبتعثين للصومال.
وقال شيخ الأزهر "إنه كان للطلاب الصوماليين الوافدين للدراسة بالأزهر دور مهم في رسم ملامح هذه العلاقة التاريخية" مشيرا الى ان 2200 طالب صومالي يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر.
وأضاف أن الازهر الشريف يقدم 70 منحة دراسية سنوية لأبناء الصومال بالإضافة الى معهد أزهري يتواجد فيه 26 مبعوثا أزهريا.
وأكد الشيخ الطيب استعداد الأزهر لتخصيص جزء من المنح الأزهرية المقدمة لأبناء الصومال لدراسة العلوم والطب والصيدلة والزراعة والهندسة جنبا إلى جنب مع دراسة العلوم الشرعية والعربية وذلك تلبية لاحتياجات الشعب الصومالي وتماشيا مع أبرز التحديات الداخلية في هذا البلد العربي العزيز علينا جميعا.
وشدد على تضامن الأزهر الكامل مع الصومال في الحفاظ على وحدة أرضه واستنكاره للمحاولات الخارجية التي تستهدف العبث باستقراره.
وأكد أن الأزهر لن يتوانى عن دعم الشعب الصومالي وتلبية كل احتياجاته العلمية والدعوية موجها قيادات الأزهر بدراسة إنشاء لجنة مصغرة بتمثيل أزهري وصومالي لدراسة احتياجات الصومال من معاهد أزهرية ودورات تدريبية للأئمة والدعاة الصوماليين وتوزيع المنح الأزهرية بما يناسب التحديات الداخلية للصومال.
وفي ذات السياق رحب الرئيس الصومالي بهذا المقترح مؤكدا أنه خطوة مهمة في تنسيق الجهود المشتركة.
ووجه الرئيس الصومالي دعوة لشيخ الأزهر لزيارة الصومال موكدا أن "هذه الزيارة ستكون حدثا تاريخيا مهما ورسالة تضامن مع الشعب الصومالي في مواجهة الجماعات المتطرفة". (النهاية)

ع ف / ه س ص




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