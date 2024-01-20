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الدوري الألماني: دورتموند يفوز على كولن برباعية نظيفة

1/20/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 20 - 1 (كونا) -- حقق فريق (بوروسيا دورتموند) اليوم السبت فوزا كبيرا على نظيره (كولن) برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة ال 18 من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وافتتح الفريق الأصفر التسجيل في الدقيقة ال 12 عبر دونييل مالن قبل أن يتمكن نيكلاس فولكروغ من الدقيقة ال 58 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ال 61 عاد مالن إلى تسجيل الهدف الثالث قبل أن يتمكن يوسوفو موكوكو في الوقت بدل الضائع من حسم المباراة عبر هدف رابع وأخير.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها فاز (فرايبورغ) على (هوفنهايم) بثلاثة أهداف لهدفين فيما فاز (بوخوم) على (شتوتغارت) بهدف وحيد وتعادل (هايدنهايم) مع (فولفسبورغ) بهدف لمثله وتعادل (دارمشتات) مع (فرانكفورت) بهدفين لكل منهما فيما يلتقي حاليا (لايبتزيغ) و(باير ليفركوزن) في مباراة قمة الأسبوع.
وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة تأجلت مباراة (ماينتس) و(أونيون برلين) بسبب كثافة الثلوج.
ويختتم الأسبوع الثامن عشر غدا الأحد بلقائين يلتقي في الأول حامل اللقب (بايرن ميونيخ) و(بريمن) فيما يجمع الثاني بين (مونشنغلادباخ) و(أوغسبورغ).
ووفق هذه النتائج يبقى (ليفركوزن) في الصدارة بخمس وأربعين نقطة متقدما على (بايرن ميونخ) الذي يمتلك مباراة مؤجلة بفارق أربع نقاط ويليهما (شتوتغارت) في المركز الثالث ثم (لايبتزيغ) و(دورتموند) في المركزين الرابع والخامس على التوالي. (النهاية)

ع ن ج / ر س



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