الدوري الألماني: دورتموند يفوز على كولن برباعية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 20 - 1 (كونا) -- حقق فريق (بوروسيا دورتموند) اليوم السبت فوزا كبيرا على نظيره (كولن) برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة ال 18 من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وافتتح الفريق الأصفر التسجيل في الدقيقة ال 12 عبر دونييل مالن قبل أن يتمكن نيكلاس فولكروغ من الدقيقة ال 58 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ال 61 عاد مالن إلى تسجيل الهدف الثالث قبل أن يتمكن يوسوفو موكوكو في الوقت بدل الضائع من حسم المباراة عبر هدف رابع وأخير.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها فاز (فرايبورغ) على (هوفنهايم) بثلاثة أهداف لهدفين فيما فاز (بوخوم) على (شتوتغارت) بهدف وحيد وتعادل (هايدنهايم) مع (فولفسبورغ) بهدف لمثله وتعادل (دارمشتات) مع (فرانكفورت) بهدفين لكل منهما فيما يلتقي حاليا (لايبتزيغ) و(باير ليفركوزن) في مباراة قمة الأسبوع.
وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة تأجلت مباراة (ماينتس) و(أونيون برلين) بسبب كثافة الثلوج.
ويختتم الأسبوع الثامن عشر غدا الأحد بلقائين يلتقي في الأول حامل اللقب (بايرن ميونيخ) و(بريمن) فيما يجمع الثاني بين (مونشنغلادباخ) و(أوغسبورغ).
ووفق هذه النتائج يبقى (ليفركوزن) في الصدارة بخمس وأربعين نقطة متقدما على (بايرن ميونخ) الذي يمتلك مباراة مؤجلة بفارق أربع نقاط ويليهما (شتوتغارت) في المركز الثالث ثم (لايبتزيغ) و(دورتموند) في المركزين الرابع والخامس على التوالي. (النهاية)
ع ن ج / ر س
MENAFN20012024000071011013ID1107745730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.