وزير الصناعة اليمني يحذر من كارثة وشيكة بسبب الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 20 - 1 (كونا) -- حذر وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول اليوم السبت من شبح كارثة مخيفة تواجه الشعب اليمني باحتمال توقف عمليتي الاستيراد والتصدير واختلال أنظمتها إذا زادت اعتداءات جماعة الحوثي على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقال الأشول في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) إن اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف جدا تتمثل في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة واختلال أنظمتها.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي للهجمات الحوثية سيكون مخيفا على المدى الطويل والقصير ما سيؤثر في حياة اليمنيين ومعيشتهم.
وأوضح أن الهجمات الحوثية ستسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها وقد تفضي لانهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير.
وبين أن الأعمال العسكرية التي تنفذها ميليشيات الحوثي في المياه الإقليمية اليمنية ستؤثر في صغار الصيادين وفي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الإفريقي وتصدير الخضروات إلى بلدانه.
وأشار إلى أن الاعتداءات الحوثية تضر بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر وتتسبب في ارتفاع أسعار التأمين وتكاليف الشحن.
ولفت إلى أن تلك الاعتداءات على السفن والملاحة البحرية هي تحشيد للمجتمعات المتضررة من تصرف الحوثي ضد اليمن وخلق عداوات لا مبرر لها. (النهاية)
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MENAFN20012024000071011013ID1107745729
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