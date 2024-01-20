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وزير الصناعة اليمني يحذر من كارثة وشيكة بسبب الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية

1/20/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 20 - 1 (كونا) -- حذر وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول اليوم السبت من شبح كارثة مخيفة تواجه الشعب اليمني باحتمال توقف عمليتي الاستيراد والتصدير واختلال أنظمتها إذا زادت اعتداءات جماعة الحوثي على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقال الأشول في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) إن اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف جدا تتمثل في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة واختلال أنظمتها.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي للهجمات الحوثية سيكون مخيفا على المدى الطويل والقصير ما سيؤثر في حياة اليمنيين ومعيشتهم.
وأوضح أن الهجمات الحوثية ستسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها وقد تفضي لانهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير.
وبين أن الأعمال العسكرية التي تنفذها ميليشيات الحوثي في المياه الإقليمية اليمنية ستؤثر في صغار الصيادين وفي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الإفريقي وتصدير الخضروات إلى بلدانه.
وأشار إلى أن الاعتداءات الحوثية تضر بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر وتتسبب في ارتفاع أسعار التأمين وتكاليف الشحن.
ولفت إلى أن تلك الاعتداءات على السفن والملاحة البحرية هي تحشيد للمجتمعات المتضررة من تصرف الحوثي ضد اليمن وخلق عداوات لا مبرر لها. (النهاية)

س ن ص /ه س ص



MENAFN20012024000071011013ID1107745729

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