العراق: هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 20 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش العراقي أن قاعدة "عين الأسد" حيث تنتشر قوات من التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) قد تعرضت اليوم السبت إلى هجوم بالصواريخ.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحي رسول القول إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 بالفرقة السابعة التابع لقيادة "عمليات الجزيرة" في قاعدة عين الأسد الواقعة بالأنبار غربي العراق.
وأضاف أن هذا الهجوم تسبب في تسبب بإصابة جندي عراقي واحد ووقوع أضرار في مقر اللواء.
وقال المتحدث العسكري العراقي إن "القوات الامنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل الى الفاعلين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".
وتضم قاعدة عين الأسد مقرات عسكرية عراقية وقاعدة جوية وأفواج حماية وحراسة ومقر قيادة عمليات الجزيرة ومعسكر عراقي للتدريب.
وتضم أيضا مقرات لمستشاري قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وهي تتعرض بين الحين والاخر الى قصف إما بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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