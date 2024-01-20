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العراق: هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

1/20/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 20 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش العراقي أن قاعدة "عين الأسد" حيث تنتشر قوات من التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) قد تعرضت اليوم السبت إلى هجوم بالصواريخ.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحي رسول القول إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 بالفرقة السابعة التابع لقيادة "عمليات الجزيرة" في قاعدة عين الأسد الواقعة بالأنبار غربي العراق.
وأضاف أن هذا الهجوم تسبب في تسبب بإصابة جندي عراقي واحد ووقوع أضرار في مقر اللواء.
وقال المتحدث العسكري العراقي إن "القوات الامنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل الى الفاعلين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".
وتضم قاعدة عين الأسد مقرات عسكرية عراقية وقاعدة جوية وأفواج حماية وحراسة ومقر قيادة عمليات الجزيرة ومعسكر عراقي للتدريب.
وتضم أيضا مقرات لمستشاري قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وهي تتعرض بين الحين والاخر الى قصف إما بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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