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سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات لسكان غزة - جريدة الوطن السعودية

1/20/2024 2:28:34 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث جرى أمس توزيع سلال غذائية في منطقة ميراج بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
من جانب آخر، تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة 619 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين مليون و 600 ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة "ساهم" إنفاذا لتوجيهات القيادة.

MENAFN20012024000089011017ID1107745727

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