سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات لسكان غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث جرى أمس توزيع سلال غذائية في منطقة ميراج بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
من جانب آخر، تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة 619 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين مليون و 600 ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة "ساهم" إنفاذا لتوجيهات القيادة.
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