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قصف صاروخي يطول قاعدة لقوات التحالف الدولي في العراق

1/20/2024 2:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق أكثر من عشرة صواريخ امس على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات المسلحة في غرب العراق، وفق ما أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي لوكالة «فرانس برس».
وقال مسؤول أمني محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن عدة صواريخ «أصابت قاعدة عين الأسد الجوية» في محافظة الأنبار. وأضاف أن الدفاعات الجوية صدت 13 صاروخا بينما «سقط اثنان في القاعدة الجوية».
وأكد مسؤول عسكري أميركي، طلب أيضا عدم كشف هويته، أن «صواريخ» «أصابت قاعدة عين الأسد الجوية»، موضحا أن «تقييما أوليا للأضرار» تجريه بشكل مشترك القوات الأميركية والعراقية وقوات التحالف الدولي.
وأضاف أن المعلومات «الأولية» تشير إلى أن «أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة».
لكنه لم يؤكد نوع الصواريخ المستخدمة بعد أن تحدث في البداية عن «صواريخ بالستية».
وتأتي الهجمات في سياق توتر إقليمي تغذيه تداعيات الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، وحركة «حماس» الفلسطينية المدعومة من إيران.

MENAFN20012024000130011022ID1107745726

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