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غوتيريش الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

1/20/2024 2:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن «الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته» وأن أي «إنكار» لهذا الحق «غير مقبول».
وقال غوتيريش إن «رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول»، مضيفا «هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم».
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على «وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته».
وفي بيانها الختامي، دانت حركة عدم الانحياز «بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة»، داعية إلى «وقف إنساني دائم لإطلاق النار».
كما دعت الدول إلى «استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق حل الدولتين».

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