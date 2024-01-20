Sunday, 21 January 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرشح معارض يطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية في جزر القمر

1/20/2024 2:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم مرشح معارض في جزر القمر امس طعنا أمام المحكمة العليا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 الجاري، داعيا إلى إلغائها وتنظيم تصويت جديد.
وقال مرشح المعارضة للرئاسة داود عبدالله محمد، من الحزب البرتقالي للصحافيين امس، من أمام المحكمة العليا التي يحرسها درك وجنود «يجب أن نمر عبر القنوات القانونية أولا».
ورأى عبدالله محمد أن «السلام والأمن في يد المحكمة العليا»، المسؤولة عن التحقيق في صحة نتائج الانتخابات. وأضاف «لدي دليل على حشو صناديق الاقتراع»، لافتا الى أن «طعني يهدف إلى طلب إلغاء النتائج (..) وتنظيم انتخابات جديدة».
واتهم اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بـ «نشر نتائج ملفقة».
ويتوقع أن تصادق المحكمة العليا على نتائج التصويت في الأيام المقبلة.
وكانت اللجنة الانتخابية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي أعلنت مساء الثلاثاء، فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني بنسبة 62.97% من الأصوات، بينما سجلت نسبة مشاركة منخفضة بشكل غير مسبوق بلغت 16.30%.
ونددت المعارضة بـ «تزوير فاضح».
وقتل شخص وأصيب خمسة آخرون في صدامات استمرت يومين في شوارع العاصمة موروني بين شبان غاضبين والشرطة عقب إعلان فوز عثماني، قبل أن يعود الهدوء الجمعة.

MENAFN20012024000130011022ID1107745724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث