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تظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد اليمين المتطرف احتجاجا على خطط ترحيل المهاجرين

1/20/2024 2:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء ألمانيا امس ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي أثار غضبا بعدما ناقش أعضاؤه خطط ترحيل جماعي للمهاجرين.
شارك نحو 35 ألف شخص في تظاهرة تحت شعار «الدفاع عن الديموقراطية ـ فرانكفورت ضد حزب البديل من أجل ألمانيا»، وساروا في وسط المدينة التي تعد المركز المالي لألمانيا.
وتظاهر عدد مماثل في مدينة هانوفر (شمال) وحمل بعضهم لافتات كتبت عليها شعارات أبرزها «فليرحل النازيون».
كما نظمت احتجاجات في مدن من بينها براونشفايغ وإرفورت وكاسل والعديد من البلدات الصغيرة.
إجمالا، تمت الدعوة إلى تظاهرات في حوالى 100 موقع في أنحاء ألمانيا من الجمعة حتى نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن تنظم احتجاجات في برلين اليوم.
ولم تقتصر التعبئة على السياسيين، بل شملت كنائس ومدربين في الدوري الألماني لكرة القدم حضوا الناس على الوقوف ضد حزب البديل من أجل ألمانيا.
واندلعت شرارة الغضب ضد الحزب اليميني المتطرف بعد تقرير أصدرته في 10 يناير منظمة «كوريكتيف» الاستقصائية كشف أن أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا ناقشوا خلال اجتماع طرد المهاجرين و«المواطنين غير المندمجين».
ومن المشاركين في ذلك الاجتماع مارتن سيلنر زعيم الحركة القومية النمسوية التي تتبنى نظرية «الاستبدال العظيم» للسكان الأوروبيين «الأصليين» بمهاجرين من غير البيض.
واحدثت أصداء الاجتماع صدمة في ألمانيا مع ارتفاع رصيد حزب البديل من أجل ألمانيا في استطلاعات الرأي، قبل أشهر فقط من ثلاثة انتخابات إقليمية كبرى في شرق البلاد حيث يحظى بتأييد قوي.
وأكد الحزب المناهض للهجرة حضور أعضائه الاجتماع، لكنه نفى تبنيه مشروع «الهجرة المعاكسة» الذي يناصره سيلنر.

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