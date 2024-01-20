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ضربات أميركية جديدة تستهدف صواريخ للحوثيين كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر

1/20/2024 2:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن، قائلة إنها تتصرف «دفاعا عن النفس» في مواجهة هجمات متكررة تشنها هذه الميليشيات على السفن التجارية في منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الجيش الأميركي «نفذ بنجاح ثلاث ضربات دفاعية» استهدفت قاذفات صواريخ جاهزة للإطلاق في البحر الأحمر.
وأضاف «نفذت هذه الضربات في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لكنها تساهم أيضا في جعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الحربية والسفن التجارية».
وتسعى واشنطن إلى تقليص القدرات العسكرية للحوثيين، لكن بعد أسبوع على الضربات المكثفة، لايزال هؤلاء يشكلون تهديدا، وقد تعهدوا بمواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ووجه الأميركيون والبريطانيون، بدعم من مجموعة صغيرة من الدول، ضربات استهدفت الحوثيين للمرة الأولى في 12 الجاري، طالت رادارات وبنية تحتية لصواريخ ومسيرات.
ومذاك، نفذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصا منصات إطلاق صواريخ، وأجبرت الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن الكثير من مالكي السفن إلى تعليق المرور من طريق العبور الأساسي هذا الذي يمثل ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية.
وتسعى الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط ديبلوماسية ومالية على الحوثيين، بعدما صنفتهم مجددا على أنهم كيان «إرهابي»، ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبة حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أدرج الحوثيين على لائحة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» قبل نهاية ولايته.
لكن إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن أزالت الحوثيين من اللائحة عام 2021 في بداية ولايته، من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

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