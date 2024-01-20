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إسرائيل تركز هجومها جنوب قطاع غزة وعينها على رفح وتشرد 85% من سكانه

1/20/2024 2:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تركز إسرائيل منذ أيام عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة، حيث تقترب الغارات الجوية والاشتباكات أكثر وأكثر من المناطق المكتظة بمئات آلاف النازحين الباحثين عن ملجأ هربا من الدمار في بقية أنحاء القطاع الذي شردت الحرب أكثر من 85% من سكانه.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس، ارتفاع حصيلة 106 أيام من الحرب على قطاع غزة إلى 24927 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال أمس، منهم 165 شخصا في 24 ساعة، فيما أصيب 62388 شخصا بجروح منذ بداية الحرب.
وذكر شهود أن القوات الإسرائيلية قصفت جنوب قطاع غزة، خصوصا خان يونس التي باتت البؤرة الجديدة للقتال البري والغارات الجوية.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن الازدحام في الجنوب يكاد يكون غير مسبوق. وتواجه القوافل الإنسانية صعوبة في التنقل على طول الطرق التي أغلقتها الأسر النازحة بشكل جزئي، وأصبحت الرحلة التي كانت تستغرق في السابق 10 دقائق تستغرق الآن ساعة واحدة.
ويؤكد صبحي سوكيك، وهو طبيب أورام كبير يعيش في رفح: «الوضع صعب للغاية. أربعة أخماس سكان غزة موجودون هنا الآن. الخيام والازدحام في كل مكان».
ويضيف «بعض النازحين يعيشون داخل مستشفى صغير هنا.. ولا يمكننا إجراء تدخلات طبية أو جراحية، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات. مرضانا يموتون».
ويثير احتمال وقوع هجوم إسرائيلي كبير في رفح أو بالقرب منها، والتي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، قلق مسؤولي الإغاثة الإنسانية.
وقال إنريكو فالابيرتا، المتخصص في طب الحرب والذي عاد من مهمة استغرقت أسابيع عدة لصالح منظمة أطباء بلا حدود، «اليوم في غزة كل شيء تقريبا مدمر، وما لم يدمر بات مكتظا.. العمل جار بالحد الأدنى من الأدوية لضمان عدم نفادها».
وأسفت منظمة الصحة العالمية لـ «ظروف الحياة غير الإنسانية» في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكانه البالغ عددهم 2،4 مليون نسمة إلى كل شيء، بما في ذلك الاتصالات.
ويخشى مسؤولو الإغاثة، من أن يتم إغلاق أو إخلاء أكبر مستشفى متبقي في القطاع، ويعتبرون احتمال حدوث عمليات كبيرة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية «مثير للقلق العميق». وأفاد شهود عيان صحيفة «الغارديان» البريطانية، بسماع أصوات قتال بري وانفجارات، في غرب مدينة خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب القطاع.
وقال الطاقم الطبي إن القتال أصبح على بعد أمتار من مستشفى ناصر، وهو أكبر مستشفى لايزال يعمل جزئيا في غزة. ويستقبل هذا المرفق مئات الجرحى يوميا منذ تحول القتال إلى الجنوب الشهر الماضي. وتثار مخاوف من احتمال إغلاقه بسبب القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، تقاتل القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بأقصى نقطة جنوبية حتى الآن. وفر الكثيرون إلى خان يونس ورفح بعد أن أمرت إسرائيل المدنيين في الشمال بالإخلاء في بداية الحرب. ويكتظ معظمهم في الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة، حيث يكون الغذاء والماء والوقود والرعاية الطبية محدودا.
ويعيش آخرون في مخيمات عشوائية مؤقتة، تحت أغطية بلاستيكية مثبتة على أعمدة على الأرض أو حتى على الطرق.
ووفقا لـ «الغارديان»، يقول محللون في إسرائيل، إن تأمين السيطرة على خان يونس ورفح ضروري لتحقيق أهدافها الحربية المتمثلة في تدمير القدرات العسكرية لحماس وتحرير أكثر من 132 محتجزا لدى الحركة.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الرهائن نظمت اعتصاما أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في قيساريا شمال تل أبيب وأخرى في حيفا، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق يسهل إطلاق سراح الذين مازالوا محتجزين.
وسط هذه التطورات، اتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل بأنها «مولت» حركة حماس. وقال بوريل «نعتقد أن حل الدولتين يجب أن يفرض من الخارج بغية إحلال السلام»، مضيفا «أصر على أن إسرائيل، عبر الاستمرار في رفض هذا الحل، قد أسست حماس بنفسها».
وتابع بوريل في خطاب باللغة الإسبانية في جامعة بلد الوليد في إسبانيا التي منحته دكتوراه فخرية «حماس مولت من الحكومة الإسرائيلية في محاولة لإضعاف سلطة فتح الفلسطينية. لكن في حال لم نتدخل بحزم، فإن دوامة الكراهية والعنف ستتواصل من جيل إلى آخر، ومن جنازة إلى أخرى».

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