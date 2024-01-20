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السودان يجمد عضويته في إيغاد احتجاجا على تدخلها في شؤونه الداخلية

1/20/2024 2:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قررت الخرطوم تجميد عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد)، بحسب وزارة الخارجية السودانية.
وأفادت الوزارة، في بيان امس، بأن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان أرسل رسالة إلى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بصفته الرئيس الحالي لـ «إيغاد»، «أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة»، نتيجة «تجاهلها لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه»، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية التي عقدت بأوغندا الخميس الماضي.
وشارك في قمة «إيغاد» كل من رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، فيما الحرب السودانية مستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر بين الجيش و«الدعم السريع».
وكتب دقلو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «سعدت بالمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات منظمة الإيغاد (..) أكدت خلال الاجتماع على رغبتنا الصادقة في تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا لرفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا».
فيما أفاد بيان لحمدوك عن مشاركته في القمة لعرض «تقييم تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية لجذور الأزمة السودانية ورؤيتها لوقف الحرب المدمرة كأولوية قصوى ومعالجة آثار الكارثة الإنسانية».
وأفادت «إيغاد» في بيان ختامي صادر عن القمة عن تكرار دعوتها طرفي النزاع في السودان إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب».
وأعلنت السودان قبل القمة «تجميد التعامل» مع «إيغاد» على خلفية انتهاك سيادته بعد أن دعت قائد قوات الدعم السريع لحضور قمتها في أوغندا.
من جهة أخرى، أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «رويترز» بأن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان، في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.
وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضح مراقبون امميون ان نحو 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
وكتب المراقبون الأمميون في تقريرهم أن مدينة الجنينة في اقليم دارفور شهدت، بين أبريل ويونيو 2023 «أعمال عنف مكثفة»، واتهموا قوات الدعم السريع وحلفاءها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات «قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

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