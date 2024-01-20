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يوسف الجاسم يستقبل المهنئين مساء اليوم

1/20/2024 2:27:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستقبل الإعلامي يوسف عبدالحميد الجاسم في ديوانه اليوم الأحد المهنئين بمناسبة صدور حــــكم محكمــة التمييــــز، وذلك في ديوانه الكائن بمنطقة كيفان، قطعــــة 1، شارع القـــدس، منزل 17، من الساعة 6 إلى 9 مساء، وسيعقبه ذلك حفل عشاء على شرف الحضور.
يذكر أنه قد صـــدر يوم الخميــس الماضي 18 ينـــاير حكم محــكمة التمييـــز برفض دعوى رد المرتبات التي تقاضاهـــا الجاسم خلال فترة رئاسته للخطوط الجـوية الكويتية.

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