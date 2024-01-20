يوسف الجاسم يستقبل المهنئين مساء اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يستقبل الإعلامي يوسف عبدالحميد الجاسم في ديوانه اليوم الأحد المهنئين بمناسبة صدور حــــكم محكمــة التمييــــز، وذلك في ديوانه الكائن بمنطقة كيفان، قطعــــة 1، شارع القـــدس، منزل 17، من الساعة 6 إلى 9 مساء، وسيعقبه ذلك حفل عشاء على شرف الحضور.
يذكر أنه قد صـــدر يوم الخميــس الماضي 18 ينـــاير حكم محــكمة التمييـــز برفض دعوى رد المرتبات التي تقاضاهـــا الجاسم خلال فترة رئاسته للخطوط الجـوية الكويتية.
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