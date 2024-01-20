Sunday, 21 January 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توجيهات صاحب السمو ومصلحة الكويت

1/20/2024 2:27:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في كلمته لأعضاء الحكومة الجديدة بعد أدائهم اليمين الدستورية، بوضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، والالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع.
لقد رسم صاحب السمو الأمير خارطة طريق العمل لرئيس وأعضاء الحكومة ووجه رسائل عديدة تحمل معاني كبيرة للمرحلة المقبلة، عنوانها الإصلاح والتطوير والنهوض بالبلاد والمحافظة على الأمن ومحاربة الفساد وتطبيق القانون، وترسيخ العدل والمساواة في أجهزة الدولة. وقد وجه سموه، حفظه الله ورعاه، نصحية لأعضاء الحكومة، قائلا: «إن أهم مقومات نجاح العمل الوزاري يكمن في العمل الجاد المنظم، والمتابعة الميدانية، وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء والإنجاز في عملها».
وطلب سموه، حفظه الله ورعاه، من أعضاء الحكومة الجديدة تلمس هموم المواطنين ومشاكلهم، واتباع سياسة الباب المفـــتوح والنزول إلى الميدان، والارتـــقاء بالخدمات والعمل على تطــوير الخدمات الحيوية ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة، يعود أثرها ومنفعتها على الجميع.
كما طلب سموه، حفظه الله ورعاه، في كلمته السامية من الحكومة مواصلة العمل الجاد والدؤوب بتحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج عمل زمني، والاستعانة بأصحاب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
نتمنى من الحكومة أن تلتزم بتوصيات صاحب السمو الأمير في حُسن اختيار القيادات، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب من الوزارات والمؤسسات في الدولة التعاون لإنجاز كل ما يسهم في تطوير وتنمية البلاد، لأنه من دون التعاون الإيجابي لن يتحقق ذلك، فعلى الجميع تذليل العقبات وتنفيذ الرغبة السامية في ذلك.
كما يجب على الحكومة ومجلس الأمة التعاون لتحقيق الطموحات التي يتطلع لها الشعب للنهوض بالتنمية وحل الملفات العالقة التي تهم المواطنين كملف مكافحة الفساد، وحل القضية الإسكانية وتطوير الخدمات الصحية ومستوى التعليم والخروج برؤية تحقق الرفاهية للمواطن الكويتي الذي هو بحاجة إلى تحسين وضعه المعيشي في جميع المجالات.

[email protected]

MENAFN20012024000130011022ID1107745716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث