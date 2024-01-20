Sunday, 21 January 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العنف ضد الأطفال!

1/20/2024 2:27:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استوقفني، حاملا قصاصة ورق، وهو يسألني: هل قرأت هذا اللقاء الذي أجرته جريدة «الأنباء» في يوم الأحد الموافق 25/12/2016 مع د.منى الخواري المديرة التنفيذية لبرنامج حماية الطفل في وزارة الصحة؟ فقلت لا، هات ما لديك، فيكمل: صرحت د.منى الخواري بمضاعفة أعداد بلاغات العنف والتحرش ضد الأطفال بشكل لافت وكبير في الأشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى أنه خلال الأعوام ما بين 2010 و2013 وصل عدد الحالات التي تم التبليغ عنها ما بين 30 و40 حالة سنويا، بينما ارتفعت الأعداد في عام 2015 إلى 108 حالات! لتصل خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 110 حالات!، مشيرة إلى صعوبة حصر العدد الكلي للحالات نتيجة وجود بعض الحالات التي لم يتم التبليغ عنها.
ثم استطرد قائلا: كلام خطير يجبرنا على التساؤل عن سبب وجود حالات عنف ضد الأطفال في الكويت، صحيح أننا لا ندعي العيش في المدينة الفاضلة، لكن نستنكر أن يكون بين ظهرانينا أطفال يتعرضون للعنف! والأدهى من ذلك شعور الجهات المعنية بالخطر وقيامها بتشكيل فرق لحماية الأطفال في الكويت، وهذا يعني أن الموضوع له أبعاد خطيرة، فتحركت هذه الجهات لمواجهتها وتوزيعها على المستشفيات الـ 6 العامة في الكويت، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تخصصية وهي الرازي وابن سينا ومركز الصحة النفسية.
ويكمل صاحبنا: وكشفت د.الخواري عن تفعيل الخط الساخن (147) في مطلع نوفمبر 2016 بهدف استقبال البلاغات في حالة تعرض أي طفل للإيذاء، ومن ثم تحويلها إلى فرق الحماية للتعامل معها بسرية تامة، والفريق الواحد يضم عدة تخصصات من أطباء تابعين لقسم حماية الطفل في الإدارة العامة للأحداث وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وضابط من إدارة حماية الأحداث.
وفي نهاية قراءته قصاصة الورق تلك، سألني: «شرايك بهذا التصريح الخطير؟» فأجبته: خلال الفترة من 1995 و2000 تشرفت بمهام إدارة رعاية الأحداث، وهي الجهة المعنية بتنفيذ قانون الأحداث رقم (3/1983)، يعني حينها مر على هذا القانون أكثر من 12 عاما تضمن العديد من مواده ما يكفل حماية الطفل من العنف أو التعنيف، وأصدقك القول حينها وخلال السنوات الخمس استقبلت شخصيا العديد من حالات الأطفال تطلب الموافقة على إيداعها بقولهم «أخذونا عندكم» في دار الضيافة الاجتماعية، وتبين حينها الأسباب والدواعي لتقدم هؤلاء الأطفال، بمفردهم أو بصحبة أهل الخير، الذين أتوا بهم يطلبون الموافقة على إيداعهم في مؤسسات الدولة لحمايتهم من جور والديهم وأسرهم، وكان لهم ذلك وفق الإجراءات والشروط المتبعة، هل تريد أكثر من ذلك؟
نعم، حضور ولي الأمر بنفسه (أم أو أب) لطلب الموافقة على إيداع فلذات أكبادهم لدينا في مؤسسات الأحداث (دار الضيافة الاجتماعية)! وبقي البعض منهم حتى بلوغ سنواته الـ 18 وإعادتهم إلى ذويهم وقد تحقق لهم الحماية اللازمة، وأزيد معلوماتك لتتحسر أكثر على أوضاع أمثالهم، إن بعض أسر أو والدي هذه الحالات لا يتعاونون مع الجهاز الفني لحل مشاكل أبنائهم ومساعدتهم لإعادتهم إلى أحضان أسرهم.. وصلت؟! قال: قد يكون كل ما ذكرته حالات فردية، ثم غادرني بعد أن بدا عليه الكدر والنكد!
في أمان الله..

MENAFN20012024000130011022ID1107745715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث