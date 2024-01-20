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إنترنت الأشياء وتحديات الأمان

1/20/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في هـذا العصر الذي يشهد توسع «إنترنت الأشياء» بشكل متزايد، أصبحت الأجهزة المتصلة بالشبكة جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. هذه الأجهزة، من الساعات الذكية إلى المكانس الكهربائية والسيارات، تقدم فوائد متعددة، لكن هل نحن مدركون لمستوى أمان هذه الأجهزة؟
على سبيل المثال، في بعض الحالات، تم اكتشاف ثغرات أمنية فـــي الأجهزة الذكية التي سمحت للمـــهاجمين بالوصول إلى شبكات منــزلية، مما يشكل تهديدا للخصوصية وأمان البيانات، وفي حوادث أخرى، تم استخدام الأجهزة المنزلية المتصلة كوسيلة للهجوم.
مع زيادة راحتنا وكفاءتنا بفضل «إنترنت الأشياء»، نواجه أيضا تحديات أمان كبيرة، فالعديد من هذه الأجهزة تفتقر للحماية الكافية ضد الهجمات السيبرانية، مما يجعلها نقاط ضعف يمكن استغلالها لاختراق شبكات أوسع والوصول إلى بيانات حساسة.
يجب على الأفراد أن يكونوا مدركين لأمن الشبكات التي يتصلون بها واستخدام تقنيات التشفير والحماية المتقدمة حيثما أمكن. كما يجب عليهم أيضا الحفاظ على معلوماتهم الشخصية وبياناتهم بأمان وعدم مشاركتها بشكل غير آمن.
ولتحقيق أمان شامل، نتمنى من الحكومة تبني برنامج تطوير وطني يشمل مبادرات توعية عامة، ورش عمل تعليمية، وحملات إعلامية لرفع الوعي حول أمان الإنترنت.
يمكن لهذا البرنامج أن يتضمن التعاون بين القطاعات الحكومية، المؤسسات التعليمية، والشركات الخاصة لتطوير استراتيجيات أمان فعالة، وعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء مراكز متخصصة في الأمن السيبراني تقدم دورات تدريبية وموارد تعليمية للأفراد والشركات. كذلك، يمكن تنظيم حملات وطنية لتشجيع المواطنين على تحديث أجهزتهم وتعليمهم طريقة حماية أنفسهم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة تطوير سياسات وتشريعات لضمان تطبيق معايير أمان صارمة في تصميم وإنتاج الأجهزة الذكية. ويتضمن ذلك متطلبات لتحديثات أمنية منتظمة من قبل الشركات المصنعة، كما يجب تعزيز الأمان السيبراني في البنية التحتية الوطنية والشبكات العامة، مع تطبيق تقنيات التشفير المتقدمة والحماية الشاملة للبيانات.
وفي الختام، التعاون بين الأفراد، الشركات، والحكومة ضروري لبناء بيئة رقمية أكثر أمانا بنهج متكامل، يمكن للمجتمع الكويتي الاستفادة من فوائد إنترنت الأشياء مع تقليل المخاطر والتهديدات الأمنية.

MENAFN20012024000130011022ID1107745714

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