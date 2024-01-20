الآمال الكبار بالإصلاح والتطوير

نهنئ ونبارك لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وندعو الله تعالى له بالتوفيق والسداد لما فيه تقدم ومصلحة وبناء الكويت في جميع المجالات، وأملنا كبير بمستقبل الكويت الواعد والزاهر وبتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية نواب مجلس الأمة والحكومة، وهذا التعاون الذي سيذلل الكثير من الصعاب والأمور لما فيه تحقيق المصالح للوطن والمواطن مع الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تحافظ على تقدم الوطن وازدهاره والتمسك بديننا الحنيف والثوابت الوطنية الدستورية والحفاظ على قيمنا ومبادئنا وعاداتنا الأصيلة، وهذا صمام الأمان والاستقرار. إضافة إلى الحرص على توثيق الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل ضمان حسن الجوار والتعاون البناء المشترك.

وهناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع مصلحة الكويت فوق أي اعتبار ومن أجل ضمان واستقرار الوطن يجب عدم الإضرار بمصالح البلاد والتعاون بين السلطتين على أسس ثابتة، كما رسمها الدستور من أجل بناء واستقرار وأمن الكويت وصون سيادتها وتأصيل الروح الوطنية لحماية سور الكويت واليقظة والانتباه والحذر من الأزمات والتحديات والأخطار المحيطة بنا وإدراك حجم المسؤولية، ونعلم جيدا أن الكويت جغرافيا من الدول الصغيرة في مساحتها والاستقرار والأمن هما الركيزتان الأساسيتان لبناء الدول وتقدمها وقد تكون الكويت في حاجة إلى رادع يؤمن استقلالها ويحافظ على سيادتها وجذورها وترابها لذا وجب التعاون والتلاحم والالتفاف والتكاتف بين السلطتين لما فيه مصلحة الوطن العليا ومصلحة المواطن.

كما نتمنى الاهتمام بالجانب التعليمي بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها لكي تواكب التطور العالمي التكنولوجي السيبراني والرقمي بحيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووضع الخطط والبرامج التربوية والتعليمية وقوة الأوطان تقاس بثروتها البشرية.

والكل ينظر بتفاؤل إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية الحديثة وتفعيل المشاريع الاقتصادية التنموية بتطوير الجزر الشمالية وميناء مبارك الكبير وجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وتحقيق رؤية الكويت 2035م وتنويع مصادر الدخل وتشجيع المستثمرين واقتناص الفرص التنموية من أجل التقدم ومواجهة رياح العصر. والاهتمام بالشباب حيث يعقد عليهم الكثير من الآمال وهم عدة المستقبل لذا وجب الاهتمام بمراكز الشباب والأندية الرياضية بتوفير الملاعب الرياضية من أجل التدريب عليها مع الاهتمام بالجانب السياحي وبرامج للأطفال.

وحقيقة أن الأمور لا تستقيم إلا بطاعة ولاة الأمر وهي فرض على الرعية بها، وبالطاعة يؤلف شمل الأمة وتنظم أمور الرعية وبالطاعة معاقد السلامة وأرفع منازل السعادة وبها قوام الأمة وبالطاعة عصمة من كل فتنة.

والمشورة والنصيحة أمران لابد منهما، فالإنسان لا يستغني عن المشورة واستنارة المرء برأي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير والمشورة عين الهداية.

ونسأل الله القدير أن يعين سمو الشيخ د.محمد الصباح على حمل مسؤولية أمانة رئاسة مجلس الوزراء والسير في طريق البناء والنهضة والتقدم والتفاؤل والآمال الكبار التي تحدونا في تطوير وإصلاحات تنموية واقتصادية وتعليمية ومعيشية من أجل صالح الوطن والمواطن.

[email protected]