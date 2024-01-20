((يا صلاة الزين)).. والشيخ زكريا أحمد

ارتبط اسم الشيخ زكريا أحمد بأجمل أغاني أم كلثوم، وهي «الأمل وأهل الهوى وأنا في انتظارك وهو صحيح الهوى غلاب»، إلى جانب أشهر أغنيتين عند الجماهير واللتين غناهما أكثر من مطرب وهما «غني لي شوية شوية»، و«الورد جميل».وكان أن غنى زكريا أحمد أغنية ذات شهرة بين الجماهير وهي «يا صلاة الزين» التي غناها بمناسبة افتتاح تلفزيون القاهرة. وذكرت المصادر الإعلامية أن زكريا أحمد غنى أغنية «يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا مداحين قولوا على أبوها زينة الرجال يا صلاة الزين» فقد دخل الاستوديو دون أن يجري أي بروفات وفاجأ الفرقة الموسيقية التي تبعته في غنائه ونجحت وحققت فيما بعد شهرة بين الجماهير.هذا هو الشيخ زكريا أحمد الذي لحن أجمل أغاني أم كلثوم ومعظمها من تأليف بيرم التونسي. ورغم العلاقة بسيدة الغناء العربي أم كلثوم فقد تخاصما لعدة سنوات، حيث اشترط زكريا أحمد على أم كلثوم أن تمنحه أجرا مقداره خمسة آلاف جنيه وكان الأجر في تلك الأيام لا يتجاوز المائة جنيه، وبعد فترة عاد ليلحن لها أجمل أغنية وهي «هو صحيح الهوى غلاب»، وبعدها توفي الشيخ زكريا أحمد ليفقد الوسط الفني المصري والعربي أحد أبرز الملحنين وكان ذلك في عام 1961 وكان عمره 65 عاما.بدأ الشيخ زكريا أحمد مقرئا حيث تخرج في جامعة الأزهر الشريف، وكان دفعه والده الذي كان مقرئا إلى التعليم الديني إلا أن الشيخ زكريا أحمد تأثر كثيرا بالموسيقى فتحول من مقرئ إلى منشد للأغاني الدينية، وكان والده قد ألحقه بغرفة الإنشاد الديني في صغره، وعندما بدأ يهتم بالأغاني ازعج ذلك والده الأزهري الذي كان يعمل بالأزهر الشريف وغضب عليه ولقد خاف الشاب زكريا من بطش والده فهجر منزله، إلا أن أهل الخير الذين تأثروا بحزن والده على مستقبل ولده سعوا لأن يعود إلى أبيه الذي أسعده كثيرا.وواصل زكريا أحمد فيما بعد اهتمامه بالتلحين والغناء حتى بلغ مرتبة الملحنين الكبار المبدعين. هذه نبذة عن حياة صاحب أجمل أغاني أم كلثوم.فرحم الله الشيخ زكريا أحمد وأسكنه فسيح جناته.كلمة مأثورة: «زهرة في البيت تجلب لك الربيع».والله الموفق،،،

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