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((القسم العظيم أمانتكم))

1/20/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «القسم العظيم أمانتكم»، عبارة رددها الجميع على مسامع فرسان السلطة التنفيذية بعد تشكيل وزارة الإنجازات أمام رمز الوطن الغالي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتابعه الجميع حكاما ومحكومين بإعجاب وتفاؤل وطموح لبلوغ الأهداف المنشودة للكويت قلعة كل منزل وبيت بتكامل مناشط الحياة بامتداد مطالبها اليومية والسنوية ولحاضرها وللقادم مستقبلا.
ونتمنى من حكومتنا الجديدة أن تضع مصلحة جماهيرنا من المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأن تتحرك مواكبهم لتقديم الرعاية المطلوبة وتبادل مطالب الجميع وفاء بوفاء للطرفين لبناء وطن أفضل بكل مناحي الحياة والالتزام بالواجبات التي تستدعي الإخلاص والعطاء المطلوب لرفع راية التميز للمؤسسات داخل كويتنا، وليقدم أبناء الكويت كل إبداع وتناسق، وتتم الإنجازات والأعمال في إطارها القانوني وفق دستورنا المبارك، وأن يكون العمل وفق تخطيط سليم، وتنفيذ متميز، ومتابعة دقيقة لتلك الإنجازات قولا وعملا.
إن الإطار العام لأي بداية صحيحة يكون بالالتزام بذلك القسم العظيم وترديد حروفه وكلماته بكل مواقع العمل واتخاذ القرارات، لتأكيد سلامتها تنفيذا وتشريعا، وأمام تلك الحروف الذهبية والكلمات الواضحة تكون المسؤولية أمام الخالق بكل وضوح.
نسأل الله تعالى أن يحفظ كويتنا الغالية وقيادتنا الحكيمة بحفظه ورعايته، وأن تصبح بلادنا وطنا نموذجيا وقدوة للجميع كما نبهنا إليه راعي هذا الوطن، حفظه الله ورعاه، وفرسانه الأوفياء.

MENAFN20012024000130011022ID1107745711

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