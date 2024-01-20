((القسم العظيم أمانتكم))

(MENAFN
- Al-Anbaa) «القسم العظيم أمانتكم»، عبارة رددها الجميع على مسامع فرسان السلطة التنفيذية بعد تشكيل وزارة الإنجازات أمام رمز الوطن الغالي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتابعه الجميع حكاما ومحكومين بإعجاب وتفاؤل وطموح لبلوغ الأهداف المنشودة للكويت قلعة كل منزل وبيت بتكامل مناشط الحياة بامتداد مطالبها اليومية والسنوية ولحاضرها وللقادم مستقبلا.
ونتمنى من حكومتنا الجديدة أن تضع مصلحة جماهيرنا من المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأن تتحرك مواكبهم لتقديم الرعاية المطلوبة وتبادل مطالب الجميع وفاء بوفاء للطرفين لبناء وطن أفضل بكل مناحي الحياة والالتزام بالواجبات التي تستدعي الإخلاص والعطاء المطلوب لرفع راية التميز للمؤسسات داخل كويتنا، وليقدم أبناء الكويت كل إبداع وتناسق، وتتم الإنجازات والأعمال في إطارها القانوني وفق دستورنا المبارك، وأن يكون العمل وفق تخطيط سليم، وتنفيذ متميز، ومتابعة دقيقة لتلك الإنجازات قولا وعملا.
إن الإطار العام لأي بداية صحيحة يكون بالالتزام بذلك القسم العظيم وترديد حروفه وكلماته بكل مواقع العمل واتخاذ القرارات، لتأكيد سلامتها تنفيذا وتشريعا، وأمام تلك الحروف الذهبية والكلمات الواضحة تكون المسؤولية أمام الخالق بكل وضوح.
نسأل الله تعالى أن يحفظ كويتنا الغالية وقيادتنا الحكيمة بحفظه ورعايته، وأن تصبح بلادنا وطنا نموذجيا وقدوة للجميع كما نبهنا إليه راعي هذا الوطن، حفظه الله ورعاه، وفرسانه الأوفياء.
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