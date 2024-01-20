منتخب الشباب يخسر أمام تركيا بثلاثية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خسر المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، أمام نظيره المنتخب التركي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب ارسلان زكي، ضمن معسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخب في مدينة أنطاليا، ويستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وحسب موقع اتحاد الكرة، مثل المنتخب باللقاء: سلامة سلمان (عبدالله الشقران)، محمد أبو السكر (نور الدين ياسين)، أيهم السمامرة، يوسف المقابلة (عبدالله المنايصة)، إبراهيم صبرة (عبد الرحمن الزغايبة)، عودة الفاخوري (مؤمن الساكت)، عز الدين أبو السعود (ينال المحمود)، محمود ذيب (عبد القادر العالم)، محمد أحمد (أمين أبو خليفة)، عبد الرحمن الخضور (أحمد خليل)، صالح فريج.
ويلتقي المنتخب يوم الأربعاء المقبل، نظيره المنتخب العراقي، قبل العودة إلى عمان يوم الخميس.
MENAFN20012024000072011014ID1107745710
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.