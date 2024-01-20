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منتخب الشباب يخسر أمام تركيا بثلاثية

1/20/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خسر المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، أمام نظيره المنتخب التركي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب ارسلان زكي، ضمن معسكر التحضيري الذي يقيمه المنتخب في مدينة أنطاليا، ويستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وحسب موقع اتحاد الكرة، مثل المنتخب باللقاء: سلامة سلمان (عبدالله الشقران)، محمد أبو السكر (نور الدين ياسين)، أيهم السمامرة، يوسف المقابلة (عبدالله المنايصة)، إبراهيم صبرة (عبد الرحمن الزغايبة)، عودة الفاخوري (مؤمن الساكت)، عز الدين أبو السعود (ينال المحمود)، محمود ذيب (عبد القادر العالم)، محمد أحمد (أمين أبو خليفة)، عبد الرحمن الخضور (أحمد خليل)، صالح فريج.
ويلتقي المنتخب يوم الأربعاء المقبل، نظيره المنتخب العراقي، قبل العودة إلى عمان يوم الخميس.

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