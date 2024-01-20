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النشامى يرضى بالتعادل الإيجابي من واقعة كوريا الجنوبية

1/20/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعادل المنتخب الوطني مساء اليوم السبت، مع كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وافتحت كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عبر ركلة جزاء سجلها هيونغ مين سون.

وعادل النشامى النتيجة في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عبر هدف بالخطأ سجله اللاعب الكوري الجنوبي بارك يونغ وو.

وتقدم المنتخب الوطني في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول بقدم اللاعب يزن النعيمات.

وسجل يزن العرب هدف التعادل بالخطأ لصالح كوريا في الدقيقة 90.

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