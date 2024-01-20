النشامى يرضى بالتعادل الإيجابي من واقعة كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعادل المنتخب الوطني مساء اليوم السبت، مع كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
وافتحت كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عبر ركلة جزاء سجلها هيونغ مين سون.
وعادل النشامى النتيجة في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عبر هدف بالخطأ سجله اللاعب الكوري الجنوبي بارك يونغ وو.
وتقدم المنتخب الوطني في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول بقدم اللاعب يزن النعيمات.
وسجل يزن العرب هدف التعادل بالخطأ لصالح كوريا في الدقيقة 90.
MENAFN20012024000072011014ID1107745709
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.