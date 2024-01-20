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ولي العهد: أداء جبار وقوي من النشامى

1/20/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، منتخب النشامى بالأداء المشرف وتعادله مع نتخب كوريا الجنوبية.

ولي العهد علق على المباراة عبر حسابه بإنستغرام،“أداء جبار وقوي من نشامى منتخبنا اليوم.. يعطيكم الف عافية أبدعتم”.

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة النشامى وكوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس آسيا.

واستمر المنتخب في صدارة المجموعة الخامسة رفقة كوريا الجنوبية، فيما تقام في وقت لاحق مباراة البحرين مع ماليزيا ضمن منافسات المجموعة.

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