ولي العهد: أداء جبار وقوي من النشامى

ولي العهد: أداء جبار وقوي من النشامى
التاريخ
1/20/2024 2:27:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، منتخب النشامى بالأداء المشرف وتعادله مع نتخب كوريا الجنوبية.
ولي العهد علق على المباراة عبر حسابه بإنستغرام،“أداء جبار وقوي من نشامى منتخبنا اليوم.. يعطيكم الف عافية أبدعتم”.
حسم التعادل الإيجابي، مواجهة النشامى وكوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس آسيا.
واستمر المنتخب في صدارة المجموعة الخامسة رفقة كوريا الجنوبية، فيما تقام في وقت لاحق مباراة البحرين مع ماليزيا ضمن منافسات المجموعة.
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