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بونجاح ينقذ الجزائز من الخسارة أمام بوركينا فاسو في الوقت القاتل

1/20/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل بغداد بونجاح هدفين ليعوض منتخب الجزائر تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع بوركينا فاسو اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.
وعزز منتخب بوركينا فاسو صدارته للمجموعة بأربع نقاط، بينما رفعت الجزائر رصيدها لنقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن أنجولا قبل مباراته مع موريتانيا متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم.
وشهدت النصف ساعة الأولى سيطرة من جانب الجزائر بحثا عن الهدف الأول، وجاءت أولى الفرص بتسديدة من يوسف بلايلي في الدقيقة 11 تصدى لها إيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو بنجاح.
وعلى عكس سير المباراة، وضع محمد كوناتي بوركينا فاسو في المقدمة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة طويلة حولها بضربة رأس قوية في الشباك.
وأدرك بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة نفذها بلايلي لترتطم بالدفاع لتصل إلى مهاجم السد القطري الذي سدد من مدى قريب في الشباك.
وأعاد برتران تراوري بوركينا للمقدمة مجددا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ على ريان آيت نوري ضد عيسى كابوري.
وأدرك بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتقى لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.
ويختتم منتخب بوركينا مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب الجزائر بنظيره موريتانيا في اليوم ذاته.

MENAFN20012024000072011014ID1107745707

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