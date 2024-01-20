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عموته يشيد بالروح العالية للاعبيه ومدرب كوريا يمتدح أداء النشامى

1/20/2024 2:27:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموته، بالروح العالية التي تمتع بها اللاعبون خلال المباراة أمام كوريا التي أقيمت في قطر، اليوم السبت، ضمن منافسات كأس آسيا وانتهت بالتعادل.
وأشار عموته، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد المباراة إلى أن منتخب كوريا من الفرق القوية والمتمرسة في البطولة.
واعتبر المدرب المغربي لمنتخبنا أن المنتخب استحق الفوز لولا الأخطاء الدفاعية التي كلفت المنتخب هدفين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللاعبين امتلكوا القوة الذهنية الجيدة للعودة بالنتيجة سريعا والتقدم بها.
وتابع: "استفدنا من المباريات الودية التي خضناها قبل البطولة، وقهرنا جميع الصعوبات والضغوطات التي واجهتنا في مرحلة الإعداد"، موجها الشكر للجماهير الأردنية الحريصة على دعم المنتخب.
وشدد عموته على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق التأهل للدور الثاني، مؤكدا أن الأخطاء الدفاعية جزء من اللعبة وموجودة لدى العديد من المنتخبات، ويحاول تقليلها من مباراة لأخرى.
من جهته، عبر اللاعب يزن النعيمات، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالتسجيل في مرمى منتخب كوريا، موضحا أن عددا جيدا من اللاعبين في قائمة المنتخب يمتلكون القدرة على تسجيل الأهداف.
بدوره، أشاد المدرب الألماني لمنتخب كوريا الألماني، يورجن كلينسمان، بأداء المنتخب الوطني خلال الشوط الأول من المباراة.
ووصف كلينمسان، خلال المؤتمر الصحفي، المباراة أمام المنتخب الوطني بـ"المعركة"، وتحديدا بعد تقدم فريقه بالنتيجة بهدف في الدقائق الأولى، موضحا بأن لاعبي الأردن كانوا الأفضل على مستوى المواجهات الفردية.
وتابع: "مثل هذه المباريات نحن نتعلم منها ونأخذ منها العبر والدروس، وتطورنا في البطولة يحضر مع تقدم المباريات، وأنا راض عن النقطة التي حصلنا عليها من المنتخب الأردني".
--(بترا)

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