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المغرب يسعى لتفادي مفاجآت الكونجو وضمان التأهل إلى ثمن النهائي

1/20/2024 2:27:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، ضرورة حسم التأهل من مواجهة جمهورية الكونجو اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.
وفاز المنتخب المغربي في الجولة الأولى على تنزانيا (3-0)، وحال فوزه على الكونجو سيضمن تأهله للدور الثاني عن المجموعة السادسة.
وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "حسم النتيجة لصالحنا سيسمح لنا بخوض اللقاء الثالث أمام زامبيا بارتياح، لذلك ينبغي أن نحسم التأهل من هذه المباراة دون تعقيدات".
وأضاف: "أحترم منتخب الكونجو كثيرا، وأعلم أنه سيكون ندا قويا لنا. لدينا خطتنا، وسنحاول أن نكرر ما فعلناه أمام تنزانيا، رغم أن الأمور ليست بالسهولة المتوقعة".
وعن التشكيلة المتوقعة، علق الركراكي: "لا يمكن الكشف عن أوراقنا بطبيعة الحال. عطية الله عاد من الإصابة لكن لا أعلم إن كان سيبدأ، وفيما يتعلق بمزراوي فهو ليس جاهزا بعد، ولدينا العناصر الجيدة لتحل محله".
وأتم: "بالنسبة لأوناحي هو لاعب استثنائي ومكانته كبيرة داخل المجموعة، لذلك خرجت بتصريحاتي لحمايته والدفاع عنه، لأنه لم يكن قصده الإساءة للمنتخب المصري".
ويأتي دعم أوناحي بعدما نسبت له تصريحات إعلامية قال فيها إن الفراعنة يتعمدون إهدار الوقت خلال المباريات بعد التقدم في النتيجة خلال المباريات، حيث لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يعرف كيف يدير المواجهات التي يخوضها.
يذكر أن أوناحي، اعتذر بصورة ضمنية عما نسب إليه، عندما نشر صورة من مباراة منتخب مصر أمام غانا، وأبرز دعمه للفراعنة، وهو ما قوبل بالترحاب من الجماهير المصرية.
ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره جمهورية الكونجو على ملعب "لوران بوكو"، وبعدها بساعتين يلتقي منتخبا زامبيا وتنزانيا في ختام منافسات الجولة الثانية.
في المواجهة الأولى، لا يبقى منتخب المغرب المرشح للفوز على نظيره الكونجولي، بل إن أسود أطلس أحد المرشحين البارزين للتتويج باللقب بعد إنجازهم التاريخي باحتلال المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المكانة.
وبالفعل انطلق المنتخب المغربي بقيادة الركراكي بكل قوة في المونديال الأفريقي، وهزم تنزانيا في الجولة الأولى بثلاثية سجلها رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري.
ويأمل الركراكي في استغلال هذه الدفعة المعنوية في تحقيق فوز ثان يضمن لفريقه التأهل مبكرا لدور الـ16 دون الدخول في حسابات معقدة، قبل مواجهة زامبيا في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة.
وحذر المدير الفني لمنتخب المغرب لاعبيه من الثقة الزائدة لتفادي الوقوع في مأزق تعاني منه منتخبات كبيرة في هذه النسخة مثل مصر والكاميرون وغانا ،التي باتت مهددة بالخروج مبكرا بعد تعثرها في أول جولتين.
ومن المنتظر أن يجري الركراكي بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية مثل إشراك أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن مكان عبد الصمد الزلزولي الجناح الأيسر الذي تعرض لكدمة في المباراة الأولى أمام تنزانيا، وهناك اتجاه أيضا للدفع باللاعب سفيان بوفال في التشكيل الأساسي بعدما دخل بديلا في المباراة الأولى.
ويملك الركراكي توليفة يحسده عليها الكثيرون بتواجد حارس المرمى ياسين بونو مع قلبي الدفاع نايف أكرد ورومان سايس مع نجمي الوسط سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، بخلاف المفاتيح الهجومية مثل حكيم زياش ويوسف النصيري.
ولكن مهمة وليد الركراكي ولاعبيه لن تكون سهلة حيث يستعدون لمواجهة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر صاحب الخبرات الكبيرة بأجواء الكرة الأفريقية.
ويملك ديسابر أيضا قوة هجومية لا يستهان بها تضم الرباعي جيل كاكوتا ويوان ويسا وثيو بونجوندا وسيدريك باكامبو مع ميشاك إيليا وسيمون بانزا، إضافة إلى الظهيرين أرتور ماسوكو وجيديون كالولو.
إلا أن سباستيان ديسابر ولاعبيه فرطوا في فوز كان بالمتناول واكتفوا بالتعادل أمام زامبيا 1-1 في الجولة الأولى، بعد إهدار المزيد من الفرص أمام المرمى.
ويطمع المنتخب الكونجولي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المغاربة، لإحياء آمالهم في التأهل لدور الـ16 قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الثالثة.
وفي مواجهة أخرى أقل قوة نسبيا يلعب منتخب زامبيا الفائز باللقب في العام 2012 ضد تنزانيا الذي يواجه أزمة خانقة.
وسيخوض منتخب تنزانيا هذه المباراة بدون مديره الفني الجزائري عادل عمروش الذي عاقبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.
نال عمروش هذه العقوبة بناء على شكوى من اتحاد الكرة المغربي من تصريحات المدرب الجزائري بشأن مجاملة الاتحاد الأفريقي لمنتخب المغرب وإقامة المباراة الأولى مساء رغم رغبة الاتحاد التنزاني في إقامتها عصرا.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل أعلن اتحاد الكرة التنزاني إيقاف عادل عمروش من منصبه وإسناد مهمة المدير الفني بشكل مؤقت للمدرب المحلي حامد موركورو قبل يومين من مواجهة زامبيا.
وقد يصب هذا الارتباك الفني في صالح منتخب زامبيا، الذي نجح في اقتناص نقطة ثمينة بالتعادل مع الكونجو في الجولة الأولى بعدما لجأ مدرب الفريق الملقب بـ "الرصاصات النحاسية" لخطة دفاعية وتألق حارس المرمى لورنس مولينجا.
ويطمع لاعبو زامبيا باستغلال الفوارق الفنية والبدنية وأيضا أزمة مدرب تنزانيا في تحقيق فوز يدفع بالفريق للأمام في سباق التأهل لدور الـ16 قبل خوض الاختبار الأصعب أمام منتخب المغرب في الجولة الثالثة والأخيرة.
إلى ذلك، يطمع منتخب ناميبيا في مفاجأة جديدة عندما يلاقي جنوب أفريقيا اليوم، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.
وفجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية في الجولة الأولى بفوزه على تونس بهدف في توقيت قاتل، ليحقق انتصارا تاريخيا هو الأول له بعد أربع مشاركات في كأس أمم أفريقيا.
ويعتمد كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا على أربعة لاعبين لمعوا بشدة في مباراة الجولة الأولى وكان لهم الفضل الأكبر في الفوز على نسور قرطاج، وهم ثنائي خط الوسط بيتروس شيتيمبي وأبروشيس بيتروس مع الجناح المزعج دانييل هوتو صاحب هدف الفوز وبيتر شالوليلي قائد الفريق ومهاجم صن داونز.
ويعول مدرب ناميبيا على خبرات شالوليلي أمام زملائه في فريق صن داونز، الذين يشكلون القوام الأساسي لمنتخب جنوب أفريقيا الملقب بالبافانا بافانا "الأولاد".
واعتمد البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على سبعة لاعبين من صن داونز في التشكيل الأساسي، الذي خاض المباراة الأولى أمام مالي وانتهت بخسارة البافانا بافانا بهدفين نظيفين.
ويأمل مدرب ناميبيا ولاعبوه في مواصلة سلسلة المفاجآت بفوز ثان على التوالي يضمن لهم التأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخهم أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل لتعزيز حظوظهم في التأهل قبل مواجهة مالي في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة.
أما هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا يدرك تماما أنه يسير على الأشواك لأنه لا بديل عن الفوز أمام ناميبيا، إذا أراد المنافسة على التأهل للدور الثاني حيث ينتظره اختبار صعب للغاية في الجولة الثالثة أمام تونس.
وبدا بروس أنه يعاني من مشكلة فنية واضحة وهي إهدار لاعبيه الفرص السهلة أمام المرمى، حيث أضاع بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري ركلة جزاء في الشوط الأول أمام مالي كانت بمثابة نقطة التحول لصالح المنافس الذي أنهى المباراة فائزا بهدفين نظيفين.
ويعتمد المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على توليفة مميزة في خط الهجوم تضم الثلاثي ماسيكو وثيمبا زواني وبيرسي تاو إضافة لصخرة الوسط ثيبوهو موكوينا، الذي يمتاز بالتسديدات بعيدة المدى.
ويبرز أيضا دور الظهيرين خوليسو موداو في الجهة اليمنى وأوبري موديبا في الجهة اليسرى، بفضل تميزها في الانطلاقات وإرسال الكرات العرضية.
وتبدو على الورق كفة منتخب جنوب أفريقيا هي الأرجح، لكونه أحد الفائزين باللقب عندما توج به العام 1996، عندما استضاف البطولة وحل ثانيا في النسخة التالية في بوركينا فاسو 1998 بعد الخسارة أمام مصر في المباراة النهائية ثم فائزا بالبرونزية في العام 2000.
لكن منتخب "الأولاد" يخشى مفاجآت ناميبيا ويريد تفادي الخروج من الدور الأول بعدما غاب عن النسخة الأخيرة في الكاميرون العام 2022. -(وكالات)

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