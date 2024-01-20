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الفيصلي والوحدات يلتقيان وديا دعما لـغزة مطلع الشهر المقبل

1/20/2024 2:27:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد مدير نشاط الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية، أن إدارة ناديي الوحدات والفيصلي اتفقتا على إقامة لقاء ودي يجمع قطبي الكرة الأردنية، موضحا أن التنسيق جار لإقامة اللقاء الذي يرصد ريعه الجماهيري لدعم الأهل في غزة، مستشهدا بالعديد من اللقاءات الودية التي تم تنظيمها من الناديين في وقت سابق في العديد من المشاهد الوطنية والرسمية.
وأضاف شلباية في رده على استفسارات "الغد": "ينطلق القطبان من مسؤوليتهما الوطنية تجاه الأهل في فلسطين، ومن الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، والجهود الأردنية الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وتقديم المساعدات والأدوية والمساهمة في علاج مصابي غزة".
وتابع : "هناك اتفاق إلى حد كبير بين إدارة الناديين، وتجري الترتيبات على أعلى المستويات، ووفق القنوات الرسمية وعبر مظلة الاتحاد الأردني الذي نستشهد بمواقفه المشرفة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين في دعم الرياضة والكرة الفلسطينية، في الوقت الذي نراهن فيه على جماهير الناديين الوفيين، واللذين عبرا عن رفضهما العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، وجسدا تضامنهما مع الأهل في غزة عبر مشاهد وطنية مؤثرة خلال المباريات الرسمية، ونرجح أن تكون هذه المباراة التي يباركها الناديان في مطلع شباط (فبراير) المقبل، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بين الجانبين حول هذه المبادرة الوطنية".
الفريق يلاقي شباب الأردن غدا
على صعيد متصل، يواصل فريق الوحدات تحضيراته بقيادة المدير الفني الجديد أمجد أبو طعيمة، لخوض المباراتين المهمتين المؤجلتين أمام الحسين إربد والرمثا، والاستعداد لانطلاق مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة القدم، والذي توقف اضطراريا بسبب مشاركة "النشامى" في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، حيث يتصدر الترتيب الحسين إربد برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، يليه الوحدات برصيد 23 نقطة من 9 مباريات.
وكان فريق الوحدات التقى منتخب الأمن العام في مباراة ودية، أقيمت على ملعب خريبة السوق وجاوا مؤخرا، وانتهت بفوز الوحدات بنتيجة 4-1، وشهدت المباراة مشاركة لاعبه الجديد شوقي القزعة القادم من شباب الأردن، ولاعب الفريق مهند سمرين الذي سجل أحد اهداف المباراة.
وكان سمرين قد خاض تجربة إعارة لم تكتمل مع السلط، ويأمل أن يحظي باعجاب المدير الفني أبو طعيمة، خصوصا وأن الأخير يستعد للإعلان عن قائمة اللاعبين المستبعدين خلال الفترة المقبلة، وتقديم لاعبين أجنبيين اتفق معهما لمشاركة الفريق استحقاقاته الرسمية خلال الفترة المقبلة.
ويذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن عن اقامة المباريات المؤجلة من الدوري ومسابقة الكأس، بعد عدة أيام من عودة "النشامى" من رحلته التنافسية في كأس آسيا، حيث يلتقي الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباريات مسابقة كأس الأردن التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.

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