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الإعلان عن جوائز الطائرة العربية.. وشباب الحسين يلاقي كاظمة في افتتاح مشواره

1/20/2024 2:27:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أعلن الاتحاد العربي لكرة الطائرة، عن تخصيص جوائز مالية مجزية، للفرق الثلاثة الأولى في بطولة الأندية العربية التي ستقام في عمان خلال الفترة من 17 إلى 27 من شباط (فبراير) المقبل، إلى جانب تخصيص جوائز لأفضل اللاعبين أصحاب مراكز اللعب المختلفة، وهي: المعد، ومركز 2، ومركز 3، ومركز 4، والمرسل، والمستقبل، إضافة إلى جائزة مقدمة لأفضل "لاعب شامل".
ورد نائب رئيسة اتحاد الطائرة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي جهاد قطيشات، حول هذا الموضوع قائلا: "دأب الاتحاد العربي للكرة الطائرة ومنذ نسخ عدة، لمسابقة بطولة الأندية العربية، على تخصيص جوائز مالية مجزية للفرق الأبطال وأفضل اللاعبين، والتي تعتبر حافزا اضافيا للفرق واللاعبين على المستويين الفردي والجماعي، ما سيزيد من حدة المنافسة المتوقعة بين الفرق الـ13 المشاركة بالبطولة".
فرق عربية تعسكر في عمان
كشفت مصادر مطلعة في اتحاد الكرة الطائرة، عن تلقي الاتحاد كتبا رسمية من أندية عربية عدة، تنوي إقامة معسكرات تدريبية تحضيرية في عمان قبيل انطلاق المنافسات العربية الرسمية، بهدف زيادة تأقلم فرقها مع الأجواء الشتوية في الأردن، وخوض مباريات ودية فيما بينها تضعها في "فورمة" المباريات الرسمية، في الوقت الذي تكشف فيه هذه المعسكرات النوايا التنافسية للفرق المشاركة في البطولة التي تعتبر الأقوى في النسخ الأخيرة من بطولة الأندية العربية.
إعلان جدول المنافسات
إلى ذلك، أنجزت اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للكرة الطائرة، جدول المباريات الرسمي للبطولة العربية في عمان، حيث يستهل بطل الثلاثية المحلية شباب الحسين مشواره بالبطولة، بملاقاة كاظمة الكويتي عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 20 من شباط (فبراير) المقبل، ضمن المجموعة الثالثة، في صالة الأميرة سمية، والتي ستشهد المباراة الأولى لوصيف بطل الدوري وكأس الأردن فريق عيرا، عند الساعة السادسة من مساء اليوم التالي، في البطولة التي وزعت فرقها على 3 مجموعات، تضم الأولى كلا من: السيب العُماني، الشرطة القطري، وبني ياس الإماراتي، والثانية كلا من: دار كليب البحريني، قطر القطري، والسويحلي الليبي، والثالثة ضمت، مصافي الشمال العراقي، كاظمة الكويتي، وشباب الحسين الأردني، والرابعة ضمت، غاز الجنوب العراقي، الأهلي بنغازي الليبي، شباب عيرا الأردني والنجمة البحريني.
أخبار شباب الحسين
من المتوقع أن يكون محترف شباب الحسين، النيجيري بيلو، وصل فجر اليوم إلى عمان، قبل أن يلتحق في تدريب الفريق المسائي اليوم والذي سيقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وعن الجوائز التي خصصها الاتحاد العربي لبطولة الأندية على المستويين الفردي والجماعي، قال مدرب الفريق وليد العسود: "بالتأكيد تعتبر حافزا إيجابيا للفرق واللاعبين، وعادة ما تشمل الجوائز الفرق الأربعة الأولى التي تصل إلى الدوري نصف النهائي، وكان فريقنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى هذا الدور في النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا في عمان، ووصلتنا معلومات مؤكدة عن ترشيح لاعبنا ياسر مجاهد لأفضل معد، إلا أن عدم تأهلنا حال دون ذلك في وقتها، وسنجتهد للوصول إلى دور الأربعة الكبار في البطولة العربية، وأرشح لاعبين اثنين على الأقل من شباب الحسين للجوائز الفردية".
وأضاف: "سنغادر إلى عُمان صباح الأول من شباط (فبراير) المقبل، لنخوض غمار النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا خلال الفترة من 2 إلى 12 من الشهر ذاته، وسنستقبل المحترف الثاني في الفريق الغاني عبدالحميد بعد 4 أيام من الآن، لينخرط بالتدريبات التي نتحضر فيها المنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة الإقليمية، ولعل المعضلة الوحيدة التي تواجهنا فنيا، تتلخص في عدم وجود فرق محلية جاهزة لخوض مباريات ودية، وسنتغلب على ذلك باستثمار ما لدينا من لاعبين متقاربين بالمستويات الفنية، لإجراء مباريات تدريبية قبل السفر إلى عُمان".

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