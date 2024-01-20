Saturday, 20 January 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صور لاعب نجم التايكواندو مصطفى تزين ملصق كأس العرب

1/20/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمن الخطيب عمان- غلفت ملصق بطولة كأس العرب للتايكواندو (عيار نجمة) صور لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى اللوحات الإعلانية في مدينة الفجيرة الإماراتية، كواحد من أقوى اللاعبين المشاركين في البطولة.
ودخل المنتخب الوطني للتايكواندو في معسكر الفجيرة الدولي التدريبي أول من أمس، الذي يشارك فيه نخبة من أبطال المنتخبات الوطنية من دول كازاخستان وأوكرانيا وليبيا وتونس والسويد والإمارات، ويقام بالتعاون مع نادي الفجيرة للألعاب القتالية، ويستمر حتى 30 من الشهر الحالي.
ويشرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، على معسكر الفجيرة الدولي، الذي يأتي استعدادا لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية بمشاركة المنتخب الوطني، وتقامان الشهر المقبل، الذي يمثله أيضا المدربان محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجان لانا جوردن ولؤي مرايات، واللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما أبو الرب ونتالي الحميدي.
ويهدف المعسكر التدريبي إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والإعداد الفني ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.
وقال لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى لـ"الغد": "إنه شعور رائع، وضع صورتي على ملصق بطولة كأس العرب، ويمنحني ثقتة كبيرة، في الوقوف على منصة التتويج وتحقيق إنجاز مشرف للأردن في البطولة، وفي بطولة الفجيرة الدولية، وأتطلع إلى مزيد من الإنجازات والتحضيرات، لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 بالصورة المثالية، أتمنى لجميع اللاعبين مزيدا من التقدم في البطولتين، حيث ما يزال أمامنا عمل كبير يسبق الأولمبياد المقبل، وعلينا أن نكون جاهزين للحدث الرياضي الأكبر".
وأضاف:" تعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، فرصة كبيرة لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبين".
من جهة أخرى، كشفت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية عن مشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين من مختلف دول العالم وحضور نخبة من أفضل حكام التايكواندو الدوليين ما يتيح المجال لنخبة اللاعبين من مختلف دول العالم في التنافس على ميداليات البطولة إضافة الى رفع مستوى المنافسة ما يساهم بتطور بارز للعبة على المستوى العالمي.
وكشف مدير البطولة، أن بطولة كأس العرب تشهد مشاركة 722 لاعبا من 20 دولة ووصفها بالمشاركة الأعلى، إضافة إلى استقطابها نخبة من الأبطال الأولمبيين أمثال لاعبي المنتخب الوطني صالح الشرباتي، وجوليانا الصادق وزيد مصطفى ومشاركة 1364 لاعبا ولاعبة يمثلون 36 دولة في بطولة الفجيرة العاشرة، منهم 314 لاعبا ولاعبة من الإمارات إلى جانب مشاركة 44 لاعبة من نادي الفجيرة، الأمر الذي يعكس اهتمام القطاع الرياضي الإماراتي بتعزيز رياضة المرأة الإماراتية.

MENAFN20012024000072011014ID1107745702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث