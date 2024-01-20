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الحديد: طول فترة التوقف لـالمحترفين لا تخدم شباب الأردن

1/20/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - أكد المدير الفني لفريق شباب الأردن لكرة القدم محمود الحديد، أن فترة التوقف الطويلة لمنافسات دوري المحترفين، لا تخدم الفريق، وشكلت صعوبة فنية عليه، خصوصا وأن فريقه كان في مرحلة تصاعد مميزة خلال مرحلة لقاءات "الذهاب" في الدوري.
وقال الحديد في حديثه لـ"الغد": "تحضيرات الفريق تسير حسب الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجه النادي كما هو حال بقية أندية المحترفين، ولكن هناك إصرارا من جميع منظومة الفريق على تحدي الصعوبات، والوصول لأفضل المراحل والاستعدادات لمنافسات مرحلة الإياب، ولقاءات دور الأربعة من بطولة كأس الاردن".
وأضاف الحديد: "واجهنا ظروفا صعبة بسبب مغادرة لاعبين مميزين في فترات مختلفة، لكننا كسبنا جيلا من مواهب شابة، اكتسب الخبرات، وكان ركيزة الفريق في المرحلة الماضية، مع ضرورة إكمال منحهم الفرصة في المرحلة الثانية من المسابقة المحلية، حيث غادر اللاعب شوقي القزعة إلى نادي الوحدات، بعد نهاية عقده مع شباب الأردن، وأتمنى التوفيق والنجاح له مع فريقه الجديد، فهو لاعب مميز ومهم وموثر".
وبين الحديد، أنه تم إنهاء عقد المدافع البرازيلي كارلوس، والذي لعب مع فريق الشباب أكثر من موسم، مبينا أن فريقه يخوض حاليا المباريات الودية التجريبية للوقوف على الحالتين الفنية والبدنية للاعبين، حيث سيطر التعادل الإيجابي على مباراة شباب الأردن والأهلي، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الوحدات في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لمباريات دوري المحترفين وكأس الأردن، والتي تقام يوم غد.
واعتبر الحديد، نجاح الإدارة برئاسة العين سليم خير، في رفع القيد عن تسجيل اللاعبين خطوة إيجابية ومهمة لتعزيز قدرات الفريق من الناحية الفنية، حيث تم استقطاب المهاجم شاهر شلباية، وزيد أبو عابد لاعب طرف، والمدافع يزن عبد العال، وكذلك تجديد عقد اللاعب محمد ذيب.
وتوقع الحديد، أن تكون منافسات مرحلة الإياب مشتعلة ونارية على لقب الدوري بين فرق الحسين والوحدات والفيصلي، لكون الثلاثي يضم لاعبين مميزين، مضيفا أن التنافس على بقية المراكز سيكون مثيرا ايضا لكون الفرق متقاربة في عدد النقاط.
وعانى فريق شباب الأردن من بداية صعبة في مرحلة الذهاب، خصوصا بعد مضي 7 جولات من المنافسات بتحقيقه انتصارين وخمس هزائم، لكن الفريق بقيادة الحديد تمكن من العودة للطريق الصحيح واستعادة توازنه، وبلغ مع نهاية مرحلة الذهاب النقطة 13 مستقرا في المركز السابع.
وقاد الحديد فريقه إلى دور الأربعة من بطولة كأس الأردن، بعد مشوار صعب واجهه الفريق بدءا من دور الـ32، بتجاوزه فريق دير أبي سعيد بنتيجة 3-1، وفاز على الصريح بصعوبة 1-0، قبل أن يتمكن من تخطي معان بفارق الركلات الترجيحية (3-0) عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
ويعد الحديد من أبرز المديرين الفنيين الأردنيين، حيث تعاقدت إدارة نادي شباب الأردن معه بداية الموسم الحالي، وسبق له، تولي قيادة شباب الأردن في السنوات الماضية، وحقق معه مجموعة من النتائج المميزة المحلية والعربية، كما درب محمود الحديد، شباب الأردن في الموسم قبل الماضي، وتوج معه بلقب كأس الأردن، كما أشرف على تدريب فريق الفيصلي وحقق معه لقبي بطولتي كأس الأردن ودرع الاتحاد.

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