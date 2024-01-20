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برامج بناء منتخبات اليد وتحقيق النتائج تتطلب الصبر والوقت

1/20/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني عمان – البرامج الفنية الذي بدأ الاتحاد الأردني لكرة اليد في تنفيذها على أرض الواقع، والتي تخص المنتخبات الوطنية، تعتبر الأفضل، والأنسب في المرحلة الحالية، وتسهم كثيرا في تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، بل تمكن اللعبة من استعادة ألقها والعودة من جديد للمنافسة على ألقاب البطولات.
هذا النهج، والذي يركز عليه الاتحاد كثيرا، ويعتمد بالدرجة الأولى على ما تنتجه مراكز الواعدين، يتطلب من منظومة اللعبة، الوقوف بجانب الاتحاد ومساندته، ويتطلب الوقت والصبر في آن واحد، لأن عملية بناء المنتخبات الوطنية تأخذ وقتا طويلا، والمرود من نتائج هذا النهج يتطلب أيضا الصبر، وعدم الاستعجال في تحقيق النتائج، خصوصا وأن المنتخبات الوطنية تتنافس عادة مع منتخبات قوية سواء في البطولات العربية أو في الاستحقاقات الآسيوية، وهي الأهم في البرامج الفنية كافة، باعتبارها المقياس الرئيسي للنجاح، وهي البوابة التي تصل إليها المنتخبات لتحقيق طموحاتها من خلال الوصول إلى بطولات العالم.
مشروع مراكز الواعدين، والذي بدأ العمل به منذ مطلع العام 2018، يعتبر أساسيا في عملية التطوير، وذلك من خلال تأسيس اللاعبين بعد فترة من التدريبات، والتي تستمر عادة لمدة عام، ثم الدفع بهم للمشاركة في تجمعات النخبة، التي يقيمها الاتحاد والتي تهدف أساسا إلى الوقوف على المستويات الفنية لهذه المراكز، ثم اختيار اللاعبين المميزين لضمهم للمنتخب الوطني للناشئين.
في البرنامج الحالي، والذي بدأ العمل به منذ فترة، يتم التركيز على منتخبي (الناشئين والشباب) من خلال التدريبات المكثفة، ومشاركاتهما الواسعة، التي قرر الاتحاد التواجد فيها، وهي تصب لتطوير مستوى اللاعبين، ومنحهم فرصا إضافية لخوض الكثير من المباريات الرسمية ذات الطابع القوي، فالمنتخب الوطني للناشئين شارك مؤخرا في البطولة العربية التي أقيمت في تونس، وسيشارك في البطولة العربية التي تقام في الأردن خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، قبل المشاركة الأهم في برنامجه التحضيري في البطولة الآسيوية التي تستضيفها إيران خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.
أما المنتخب الوطني للشباب، والذي يعتبر "المستقبل" لكرة اليد الأردنية، والنواة الحقيقية للمنتخب الوطني للرجال، فهو يخضع حاليا إلى برنامج تدريبي مكثف يتم التركيز فيه على الجوانب الفنية والبدنية كافة، وهو خاض مؤخرا لقاءات ودية مع المنتخب العماني في مسقط، وسيشارك في معسكر تدريبي في مدينة الدمام السعودية مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض لقاءات ودية مع المنتخب السعودي، يتبعه معسكر مماثل سيعلن عنه الاتحاد في وقت لاحق، وكل ذلك ينصب لتأمين مشاركة مثالية للفريق في البطولة الآسيوية، التي تقام في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.
ولم تقف تحضيرات الفريق عند البطولة الآسيوية، فهذا الفريق سيواصل عمله في برنامجه الفني والذي يمتد حتى مطلع العام 2026، وهو الموعد الخاص بمشاركته في البطولة الآسيوية للرجال المؤهلة إلى بطولة العالم.
وفيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية لكرة اليد الشاطئية، فتركيز الاتحاد ينصب على تجهيز المنتخبات الوطنية للنائشين والناشئات، وذلك للدفع بها للمشاركة في البطولة الآسيوية الثالثة، والتي تقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يسعى الاتحاد من خلال هذه البرامج إلى تكرار ما حققه المنتخب الوطني للناشئين في مشاركته الأخيرة في البطولة الآسيوية التي جرت في إيران العام الماضي، وفيها نال المنتخب المركز الثاني، وطار إلى بطولة العالم في إنجاز غير مسبوق لكرة اليد الأردنية.
هذه البرامج الفنية، تحظى بدعم كبير من قبل المسؤولين في الاتحاد برئاسة الدكتور تيسير المنسي، ولجنة المنتخبات الوطنية برئاسة نائب رئيس الاتحاد الدكتور معين الشريف، في الوقت الذي يحرص فيه الاتحاد على توفير المتطلبات كافة، سواء أكانت الفنية أو الإدارية، والحراك النشط الذي تشهده اللعبة فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية غير مسبوق، وأن عملية بناء المنتخبات الوطنية، وتحقيق النتائج المأمولة تتطلبان الوقت والصبر.

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