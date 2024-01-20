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الأرثوذكسي واتحاد عمان يعززان صدارتهما.. ومباراتان بـسلة الناشئين اليوم

1/20/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تقام اليوم مباراتان في "صالة الأمير حمزة" بمدينة الحسين للشباب ضمن منافسات دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريق اتحاد عمان مع نظيره الجبيهة عند الساعة 4 مساء، تليها مباراة فريق نجوم الإنجليزية مع فريق نشامى الرياضي عند الساعة 5:30 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم اتحاد عمان على فريق الرياضي بنتيجة (43-42) في لقاء برز فيه لاعبه عون ربضي بتسجيله 16 نقطة و9 متابعات وتمريرتين و8 ستيل بفاعلية 10، كما فاز فريق جرش على فريق الجليل بنتيجة (55-44).
وتغلب فريق الإنجليزية على فريق الأهلي بنتيجة (69-35)، في لقاء برز فيه لاعبه كريم خوالده بتسجيله 30 نقطة و8 متابعات و4 ستيل بفاعلية 25، فيما تغلب فريق شباب بشرى على فريق كفر راكب بنتيجة (60-24) في لقاء برز فيه لاعبه عمر الشريري بتسجيله 20 نقطة و8 متابعات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 24.
ويعتلي الإنجليزية جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه نجوم اتحاد عمان ثانيا برصيد 3 نقاط، وتأتي فرق نجوم الأرثوذكسي والمقاولين والرياضي والأهلي في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد نقطتين لكل فريق.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد نقطتين، متقدما عن فريقي نجوم الأردن واتحاد عمان بفارق السلات المسجلة، وتأتي فرق نجوم الإنجليزية ونشامى الرياضي والجبيهة في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطة لكل فريق.
ويحتل فريق شباب بشرى المركز الأول في ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد نقطتين، متقدما على جرش بأفضلية فارق السلات المسجلة، ويأتي الجليل وكفر راكب في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة، ويتذيل فريق "الحسين المفرق" الترتيب برصيد خال من النقاط.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (100-30) في لقاء برز فيه لاعبه محمد ذياب بتسجيله 14 نقطة و4 متابعات وتمريرتين و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 25، كما فاز فريق نجوم الأرثوذكسي على فريق شباب بشرى بنتيجة (49-33) في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 13 نقطة و13 متابعة وتمريرتين وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 19.
وفاز فريق اتحاد عمان على فريق بيت ايدس بنتيجة (71-32) في لقاء برز فيه لاعبه محمد آدم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و13 متابعة وتمريرتين بفاعلية 24، كما تغلب فريق الرياضي على فريق غزة هاشم بنتيجة (54-34)، وحسم الجليل موقعة "ديربي الشمال" أمام كفريوبا بنتيجة (60-39) في لقاء برز فيه لاعبه أحمد البربري بتسجيله 36 نقطة و7 متابعات ناجحة و7 تمريرات حاسمة و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30.
وعزز الأرثوذكسي صدارته لجدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الجليل ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان في المراكز الثاني والثالث والرابع تواليا برصيد 5 نقاط، ويأتي شباب بشرى وكفريوبا في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق.
وانفرد اتحاد عمان بصدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما جمعت فرق الإنجليزية والرياضي وبيت ايدس وغزة هاشم 3 نقاط لكل فريق، وضعتها في المراكز من 2 إلى 5، فيما انسحب كفر راكب من المرحلة الثانية بسبب الظروف المالية.

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