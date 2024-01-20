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صقور الأردن يشارك في بطولة قطر الدولية ويعتذر عن كأس النخبة

1/20/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - وافقت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، على قبول دعوة المشاركة في بطولة قطر الدولية لكرة السلة، والتي تقام بالفترة من 15 إلى 18 شباط (فبراير) المقبل، بمشاركة 6 منتخبات عربية، تأهبا لخوض الاستحقاقات الآسيوية المقبلة.
وتشارك منتخبات، قطر "البلد المنظم" ومصر وسورية والبحرين والسعودية، إلى جانب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة "صقور الأردن" في البطولة الدولية، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق: السعودية وسورية وقطر، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: البحرين ومصر والأردن.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب فرق المجموعة الواحدة فيما بينها بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ليتم ترتيب المنتخبات بحسب نتائجها، وفي الدور الثاني يلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثالت المجموعة الثانية لتحديد المركزين 5 و6 ويلعب وصيفا المجموعتين لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويتنافس متصدرا المجموعتين على اللقب.
وسيكون الدور الثاني موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض – بناء على رغبة الفرق كافة - وعليه يواجه المنتخب الوطني نظيره السوري أو القطري، فيما ستكون خيارات المنتخب البحريني محصورة بمواجهة المنتخبين السعودي والقطري.
واعتذر "السلة" عن عدم المشاركة بكأس النخبة الدولية لكرة السلة لمنتخبات الرجال، التي تقام في لبنان بالفترة من 17 إلى 20 شباط (فبراير) المقبل، بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة وتنظيم شركة "غلوبال أكتيف سبورتس"، حيث يأتي قرار الاعتذار بعد استقباله دعوة للمشاركة من نظيره القطري أولا.
ووجهت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، الدعوة إلى 14 لاعبا محليا للالتحاق بالتجمع الأولي للمنتخب الوطني، الذي بدأ تدريباته أمس بقيادة المدربين عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان، على أن يصل المدير الفني لـ"صقور الأردن" وسام الصوص نهاية كانون الثاني (يناير) الحالي، والذي يتواجد في الصين لارتباطه بعقد مع نادي شنغهاي شاركس، مسؤولا عن تطوير اللاعبين ومستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة وللجنسين.
وتضم القائمة الأولية، كلا من اللاعبين: باسل أبو عبود، عبدالله الزعبي، أدهم الدجاني، عبدالله شتات، أحمد خزاعلة، مالك كنعان، أحمد حموري، سعيد الخوالدة، عاكف الشياب، يوسف أبو وزنة، روحي الكيلاني، فادي قرمش، أشرف الهندي، أحمد الحمارشة، ومحمود الهزايمة، على أن يلتحق بهم اللاعبون: فريدي إبراهيم، أمين أبو حواس، وسامي بزيع، محمد شاهر، أشرف الهندي، هاشم عباس، أحمد الدويري، والمجنسين رونداي جيفرسون وجون بوهانون ودار تاكر في وقت لاحق.
ورغم احتراف محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس في الدوري العراقي، وأحمد الدويري مع شاجداش بودروم سبور التركي وهاشم عباس مع الوكرة القطري والمجنسين الأميركيين رونداي جيفرسون مع تروبانج جيجا الفلبيني ودار تاكر مع بيروت فيرست كلوب اللبناني، إلا أن الكثير من اللاعبين المحليين ما يزالون بعيدين عن أجواء خوض المباريات ويفتقدون لحساسية الاحتكاك واللعب في ظل تجميد بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة، ما يشكل تحديا حقيقيا أمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل رفع منسوب اللياقة البدنية للاعبين وإعادة حساسية المباريات لهم في وقت قصير.
وتشكل البطولة الدولية الودية محطة تحضيرية مهمة للمنتخب الوطني، الذي يستهل مشواره عن المجموعة الرابعة في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية، بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
وكانت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال، أسفرت عن وقوع منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الأولى، فيما جاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، وتواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة. وجاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، كما ضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات. وستقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالبطولة.
من جانبه، يتأهب المنتخب المصري - المنتشي بتتويجه مؤخرا بلقب البطولة العربية للمنتخبات – لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "الإفرو باسكت 2025"، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات، ساحل العاج وجمهورية أفريقيا الوسطى و"مدغشقر أو جيبوتي".

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