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المنتخب الوطني يهدر فوزا تاريخيا على كوريا الجنوبية

1/20/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- كسب المنتخب الوطني لكرة القدم نقطة ثمينة، بتعادله مع منتخب كوريا الجنوبية 2-2 السبت على ملعب الثمامة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا قطر.
وقدم المنتخب الوطني أداء رجوليا في المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدما بهدفين لهدف، إلا أن الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني شهدت تسجيل التعادل بهدف عكسي عبر المدافع يزن العرب، علما بأن هدف كوريا الجنوبية الأول جاء من علامة الجزاء إثر مخالفة على اللاعب إحسان حداد.
واستمر المنتخب الوطني في صدارة فرق المجموعة الثانية بعد وصوله للنقطة الرابعة وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، فيما بقي المنتخب البحريني في المركز الثالث على سلم الترتيب وبرصيده 3 نقاط إثر فوزه على ماليزيا 1-0.
ونشر ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة لنتيجة المباراة عبر حسابه على منصة“إنستجرام”، وأرفق معها عبارة تقول:“أداء جبار وقوي من نشامى منتخبنا اليوم، يعطيكم ألف عافية أبدعتم”.
وحضر سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، المباراة من المنصة الرسمية في الملعب.
وتقام اليوم مواجهتان في ختام الجولة الثانية ضمن المجموعة السادسة من النهائيات القارية، إذ يواجه المنتخب العماني نظيره التايلندي عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد عبد الله بن خليفة، فيما تلتقي السعودية مع قيرغيزستان عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد أحمد بن علي.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأخيرة في دور المجموعات الخميس المقبل أمام المنتخب البحريني على ستاد خليفة الدولي عند الساعة الثانية والنصف مساء، علما بأن نتيجة التعادل تكفي المنتخب للتأهل للدور الثاني، دون الدخول بحسابات المنافسة على أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الست.
الأردن 2 كوريا الجنوبية 2
 مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نزار الرشدان (إبراهيم سعادة)، رجائي عايد (فادي عوض)، محمود مرضي (محمد أبو حشيش)، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات (أنس العوضات).
المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)
كوريا الجنوبية: هيون وو جو، لي كي جي (كيم تاي هوان)، جونج سيون هيون، كيم مان جاي، سيول يونج وو، هوانج إن بيوم (يارك جين سوم)، كانج إن لي، بارك يونج وو (هونج هيون سيوك)، لي جان سونج (جيونج وو يونج)، شو جيو سونج (أو هيونج جو) وسون هيونج مين.
المدير الفني: يورجن كلينسمان (ألمانيا)
الحكام: سلمان فلاحي حكام للساحة (قطر)، المساعد الأول طالب المري (قطر)، المساعد الثاني سعود أحمد (قطر)، الحكم الرابع عادل النقبي (الإمارات).
الإنذارات: إحسان حداد، موسى التعمري، يزن العرب (الأردن) هوانج إن بيوم، أو هيونج جو (كوريا الجنوبية)
سيناريو الأهداف
- نفذ لاعب المنتخب الكوري الجنوبي هيونج مين سون ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح منتخب بلاده، واضعا الكرة في منتصف المرمى مقابل ارتماء الحارس يزيد أبو ليلى للجهة اليسرى (9).
- نفذ لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي ركلة ركنية من الجهة اليمنى، أكملها مدافع منتخب كوريا الجنوبية بارك يونج وو برأسه في المرمى هدفا ذاتيا (37).
- استثمر لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات الكرة المرتدة من دفاعات منتخب كوريا الجنوبية بعد تسديدة زميله موسى التعمري، ليسددها من اللمسة الأولى بيمينه في الزاوية السفلى البعيدة للحارس هيون وو جو (45+6).
- سدد لاعب منتخب كوريا الجنوبية كانج إن لي الكرة من داخل منطقة الجزاء، ارتدت من المدافع يزن العرب الذي حولها بالشباك هدفا ذاتيا لصالح“الشمشون” (90+1)
فرص المباراة
- سدد كانج إن كرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء لم تشكل خطورة على مرمى أبو ليلى (3).
- أنقذ حارس مرمى كوريا الجنوبية تسديدة التعمري القوية وأبعدها لركنية (21).
- حاول مرضي من ركلة ثابتة تعديل الكفة بتبادله الكرة مع الرشدان، لكن كرته تصدى لها وو جو (29).
- سدد علوان كرة بتهور من حافة منطقة الجزاء لكنها علت المرمى (34).
- انبرى سون لتنفيذ ركلة ثابتة مسددا الكرة بجانب القائم الأيمن للمرمى (43).
- تألق أبو ليلى في التصدي لتسديدة لي كي جي من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تتهادى أمام شو جيو سونج الذي سدد الكرة فوق العارضة (45+8).
- وقف أبو ليلى بالمرصاد لتسديدة كانج إن لي القوية من مسافة بعيدة وأبعدها عن مرماه (67).
- حاول الرشدان من تسديدة بعيدة لكن فرصته التقطها الحارس الكوري الجنوبي بنجاح (73).
- واصل أبو ليلى تألقه بين الخشبات الثلاث وأبعد تسديدة كانج إن لي القوية الزاحفة (82).
- أطلق البديل عوض كرة قوية من مسافة بعيدة لم تعرف طريق المرمى (86).
نجم اللقاء
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات أفضل لاعب في مواجهة المنتخب الوطني وكوريا الجنوبية، نظير جهده الملحوظ في الثلث الأمامي وتسجيله هدف المنتخب الوطني الثاني.
وسدد النعيمات على المرمى مرة واحدة، كما صنع لزملائه فرصتين، وحصل على خطأ واحد في اللقاء، كما مرر 18 تمريرة منها واحدة طويلة و17 تمريرة قصيرة، وبنسبة دقة وصلت 94.4%، ونجح في 8 التحامات منها 3 في الهواء.
والجدير بالذكر أن النعيمات خرج عند الدقيقة 84 من زمن اللقاء.
شذرات
- تردد الحكم القطري سلمان فلاحي كثيرا قبل احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب كوريا الجنوبية بعد إعاقة اللاعب إحسان حداد للاعبي الكوري سون هيونج مين.
- للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني بنهائيات كأس آسيا، ينجح“النشامى” في تسجيل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين، بعدما سجل رباعية في المباراة الماضية أمام ماليزيا.
- خلال 4 مشاركات سابقة للمنتخب في البطولة، نجح المنتخب في تسجيل 5 أهداف في بطولتين، إلا أنه في سجل 6 أهداف في المشاركة الحالية خلال مباراتين فقط.
- يعد هدف المنتخب الوطني الأردني الأول في مرمى كوريا الجنوبية، الثاني في التاريخ الذي يسجل لصالح المنتخب كهدف عكسي، حيث جاء الأول من لاعب منتخب سورية طه دياب، علما بأن المنتخب رفع رصيده في النهائيات الآسيوية إلى 23 هدفا في 17 مباراة.
- منح حكم المباراة 8 دقائق وقت بدل من الضائع في الشوط الأول و11 دقيقة في الشوط الثاني، كواحدة من أكثر المباريات التي تم احتساب بها وقت إضافي في البطولة.
- للمرة الأولى تحضر نتيجة التعادل 2-2 في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني بالبطولة القارية.
غياب 3 لاعبين
 من جهة ثانية، خلت القائمة الأساسية لمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكوري الجنوبي أمس من حضور 3 لاعبين بها، وهم نور الدين الروابدة، مهند أبو طه ومحمد أبو زريق“شرارة”.
وشارك الروابدة في المباراة الماضية بصفة أساسية منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، كما حضر أول من أمس المؤتمر الصحفي وتحدث من خلاله ممثلا عن جميع لاعبي المنتخب، فيما لم يلعب أبو طه وأبو زريق في المباراة الماضية أي دقيقة.
وعلمت“الغد” أن الروابدة عانى من“رضة” بسيطة قبل المباراة، ما أسهمت بخروجه من القائمة، وهو ما أكده المدرب الحسين عموتة خلال المؤتمر الصحفي.
وغاب أبو زريق“شرارة” بسبب تعرضه لوعكة صحية في الفترة الماضية، وهو السبب ذاته الذي دفع المدرب أيضا لإبعاد أبو طه، فيما تحوم الشكوك حول وجود لاعب آخر يعاني من وعكة صحية، لكنه كان في القائمة دون تفكير المدرب بإشراكه.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي يمنح المنتخبات المشاركة فرصة إدخال 23 لاعبا فقط في قائمة المباريات، مقابل تواجد 26 لاعبا في كشوفات أي منتخب بالبطولة بشكل عام.
المؤتمر الصحفي
 إلى ذلك، أكد عموتة، أن الفريق استحق الخروج بالنقاط الثلاث في المواجهة، مشيدا في الوقت ذاته بالروح العالية التي تمتع بها اللاعبين، ليخرج الفريق بنقطة التعادل أمام فريق قوي ومتمرس حسب وصفه.
ولفت عموتة خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن الأخطاء الدفاعية ظهرت في البداية والنهاية، وكلفت المنتخب هدفين، مفيدا في الوقت ذاته بأن اللاعبين امتلكوا القوة الذهنية الجيدة للعودة بالنتيجة سريعا والتقدم بها.
وتابع:“استفدنا من المباريات الودية التي خضناها قبل البطولة، وقهرنا جميع الصعوبات والضغوطات التي واجهتنا في مرحلة الإعداد، ونشكر الجماهير الأردنية والعربية التي آزرت المنتخب في اللقاء، ويجب أن نستفيد من عامل الأرض من خلال اللعب بدولة عربية، ومن الجماهير التي تحضر بكثافة لتشجعينا”.
وشدد عموتة على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق التأهل للدور الثاني، مؤكدا بأن الأخطاء الدفاعية جزء من اللعبة وموجودة لدى العديد من المنتخبات، ويحاول تقليلها من مباراة لأخرى.
من جهته، عبر اللاعب يزن النعيمات، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالتسجيل في مرمى منتخب كوريا الجنوبية، موضحا بأن عددا جيدا من اللاعبين في قائمة المنتخب يمتلكون القدرة على تسجيل الأهداف.
وبدوره، أشاد المدرب الألماني لمنتخب كوريا الجنوبية يورجن كلينسمان، بأداء المنتخب الوطني خلال اللقاء، مؤكدا انه توقع منه القوة الهجومية التي أظهرها خلال دقائق المباراة، بعد أن سجل 4 أهداف في مباراته الأولى.
ووصف كلينسمان خلال المؤتمر الصحفي المباراة أمام المنتخب الوطني بالمعركة، وتحديدا بعد تقدم فريقه بالنتيجة بهدف في الدقائق الأولى، موضحا بأن لاعبي الأردن كانوا الأفضل على مستوى المواجهات الفردية.
وتابع:“مثل هذه المباريات نتعلم منها ونأخذ منها العبر والدروس، وتطورنا في البطولة يحضر مع تقدم المباريات، وأنا راض عن النقطة التي حصلنا عليها من المنتخب الأردني”.
حضور جماهيري مميز
 على الصعيد ذاته، حضرت الجماهير الأردنية وكانت على الموعد في ستاد الثمامة، واحد من الملاعب المونديالية في الدوحة، والذي يتمتع تصميمه بشكل قبعة الرأس“القحفية”.
وحرصت رابطة جماهير المنتخب الوطني في قطر، ورابطة جماهير المنتخب الوطني في الأردن، على الاجتماع قبل موعد المباراة بيوم، من أجل ترتيب المدرجات وإظهارها بصورة طيبة، بعكس المباراة الماضية، ليتحسن المشهد في هذه المبارة مقارنة بالمواجهة الافتتاحية.
وتفاعلت الجماهير الأردنية قبل بداية المباراة مع الفعاليات التي تنطلق منذ دخول للمدرجات، من خلال حضور كبير للعائلات، والتفاعل بقوة مع ذكر أسماء اللاعبين من قبل المذيع الداخلي قبل المباراة، ولحظة عزف السلام الملكي، علما بأن المدرجات شهدت تواجد عدد كبير من الجماهير العربية لمؤازرة“النشامى” في هذه المباراة.
وعلى الرغم من التأخر بالنتيجة بعد مرور 9 دقائق فقط على صافرة البداية، حرصت الجماهير على مؤازرة المنتخب وتحفيز اللاعبين أملا بالعودة بالنتيجة، وهو ما تحقق في الثلث الأخير من الشوط الأول، بعد تسجيل هدفين الأول عكسي والآخر عن طريق اللاعب يزن النعيمات.
واستمرت الجماهير بمؤازرة اللاعبين بغية الحفاظ على النتيجة والفوز التاريخي، ولم يهز هدف كوريا الجنوبية معنوياتها، واستمرت في تقديم الدعم للاعبين أملا في التقدم بالنتيجة من جديد.
وحضر المباراة من المدرجات 36627 مشجعا، مع أفضلية للجماهير الأردنية من حيث العدد والتشجيع، فيما خرجت الجماهير حزينة بعض الشيء من الملعب بعد فقدان المنتخب نقطتين مهمتين في السباق على التأهل للدور الثاني، مع تقديرها للمستوى المميز الذي قدمه اللاعبين خلال مجريات المباراة.

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