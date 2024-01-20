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بذور الكتان أم الشيا.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

1/20/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- إذا كان الشخص في رحلة لإنقاص الوزن، يجب أن يتأكد من إدراج البذور الصحية في نظامه الغذائي.
لكن يحتار البعض بشأن ما إذا كان ينبغي تناول بذور الكتان أم بذور الشيا لإنقاص الوزن.
إن بذور الشيا هي بذور صغيرة ذات شكل بيضاوي، بينما بذور الكتان مسطحة وأكبر حجماً، يمتلئ كليهما بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والألياف، ما يجعلهما من الأطعمة الفائقة الفائدة.
ووفق موقع Health Shots، يمكن التعرف إلى أيهما أفضل لإنقاص الوزن من خلال الخصائص والأسباب الآتية:
الفوائد الصحية لبذور الكتان
- تأثير مضاد للالتهابات: تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا-3 الدهنية. هي تساعد على مكافحة التهابات الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي. وتقول اختصاصية التغذية راميا بي:"إنها تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية المختلفة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي".
- صحة الأمعاء: تساعد بذور الكتان في تعزيز صحة الأمعاء، لأنها غنية بالألياف الغذائية. وتتخمر الألياف في الأمعاء الغليظة وتحسن صحة الأمعاء عن طريق إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.
- تأثير مضاد لمرض السكري: تقول راميا: "إن بذور الكتان مليئة بالألياف والدهون الصحية، لذا فإن تناولها بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تحسين حساسية الأنسولين".
فوائد صحية لبذور الشيا
- تقليل خطر أمراض القلب: إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا يمكن أن يعزز صحة القلب، لأنه يساعد في تقليل نسبة الكولسترول الضار LDL.
- صحة البشرة والجلد: تقول راميا: "إن زيت بذور الشيا قد يساعد في علاج الأكزيما. فهو يقلل من حدوث الحكة، ويحسن ترطيب الجلد".
- تأثير مضاد للأكسدة: تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم وحماية الجسم من الجذور الحرة.
- تحسين صحة الأمعاء: تعمل بذور الشيا أيضاً على تحسين بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزيز صحة الأمعاء. تمنع الإمساك، لأنها مصدر جيد للألياف.
أسباب تفوق بذور الكتان
تعتبر بذور الكتان أفضل لإنقاص الوزن لأنها تحتوي على ألياف أكثر قابلية للذوبان. هي تساعد في السيطرة على الشهية وتعطي الشعور بالشبع لمدة طويلة. لذلك، فهي تساعد في فقدان الوزن.
وبما أن بذور الكتان تحتوي على المزيد من الألياف القابلة للذوبان، فإنها تشكل قواماً يشبه الهلام. يمكن تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يومياً لإنقاص الوزن.
نصائح مهمة
تعتبر بذور الشيا وبذور الكتان من الأطعمة الغنية بالمواد المغذية غير أنه لا ينصح بتناولها نيئة لأنها تحتوي على سيانيد الهيدروجين والرصاص وغيرها من ترسبات المعادن الثقيلة، وهي معادن ثقيلة قد تكون سامة. إن الطريقة الأفضل لتناول بذور الكتان أو الشيا هي تحميصهما، لأن الحرارة تدمر السيانيد والعناصر السامة الأخرى.
كما يمكن أيضاً استخدام بذور الكتان المطحونة لصنع مشروب لإنقاص الوزن، ما سيساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويحسن عملية الهضم. يتم تحضيرها عن طريق خلط بذور الكتان المطحونة مع الماء الساخن.
كذلك قد تساعد بذور الكتان على إنقاص الوزن، إلا أنها يجب أن تكون جزءاً من نظام غذائي مليء بالأطعمة المغذية. يجب أيضاً المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لإنقاص الوزن. -(العربية نت)

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