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الشجراوي ينبش ذكريات الطفولة وأفلام الكرتون برواية عبرت ظلت الذكرى

1/20/2024 2:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان - عند قراءتك لعنوان "عبرتِ ظلت الذكرى" للوهلة الأولى، ستشعر أن هذه العبارة ليست بغريبة عنك، وإنما هي جزء مهم من ذكرياتك، لتدندن من بعدها مكملا "نسيتِ الحزن شوقا للغدِ الأفضل"، لتأخذك هذه الكلمات إلى عالم الطفولة الذهبي الذي عاشها الجيل السبيستوني.
ومنها سطر الكاتب الأردني أسامة الشجراوي رواية "عبرت ظلت الذكرى"، وهي ذكريات اختزلت في عقولنا على مر السنين لعالم انتقلنا بين كواكبه المتنوعة هو "عالم سبيستون" وهي قناة خصصت لبرامج الأطفال، فيشعر القارئ بأنه في رحلة لعالم طفولي "عاشه وتابعه سابقا عبر التلفاز"، زرع الكثير من القيم وحفر العديد من الذكريات.
"عبرتِ ظلت الذكرى" هي أول رواية تتحدث عن أفلام الكرتون وذكريات سبيستون في العالم العربي وقد تصدرت قائمة الأعلى مبيعاً.
وفي حديث خاص لـ "الغد" أوضح الكاتب الشجراوي، أن فكرة الرواية تراوده منذ سنوات طويلة، ولكنها كانت قيد الاختمار، حيث إنه لطالما كان يشعر بالانتماء للزمن القديم الذي كان مفعما بالحب والبساطة وكان الناس "يتمسمرون" أمام شاشة التلفاز بانتظار برامجهم المفضلة.
ولذلك كتب الشجراوي عن ذكرياته مع سبيستون وبرامج الكرتون من خلال منشورات قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت الفكرة لكتابة مقالات مطولة عن بعض الشخصيات الكرتونية، ثم مع اشتداد الغربة من حوله والكثير من المعطيات التي لا تشبهه، ومع نضج أبجديته اللغوية واتساع رقعة القراء الذي يتابعون كتاباته في المحيط العربي، تحول الأمر لديه إلى شعور كبير بالمسؤولية.
أدرك الشجراوي أن هناك رسالة تقع على عاتقه من أجل حفظ إرث "سبيستوني" بحسب تعبيره، ولا سيما أن لا أحد كتب في هذا الموضوع من قبل، فاتسع الخيال وتضافرت المشاعر، وأحس أن هناك بلاد اسمها "بلاد الرسوم المتحركة"، وما يزال أبطال الكرتون يعيشون بها هناك، ومع مرور الوقت نضجت الفكرة بداخله وضحى بالكثير من أجل تنفيذها، وشيئا فشيئا تحول الخيال إلى كلمات، وتحولت الفكرة إلى رواية.
تقع الرواية في 304 صفحات، مقسمة على 32 فصلا بحسب الشجراوي، وقد صدرت في معرض عمان الدولي للكتاب 2023 مع دار النشر المصرية (عصير الكتب).
ويوضح الشجراوي، أنها رواية خيالية فانتازية، فهي عبارة عن رحلة سفر عبر الزمن إلى بلاد اسمها "بلاد الرسوم المتحركة والإينمي"، ويمر البطل بالعديد من الأماكن ويلتقي بجميع أبطال الكرتون الذين عرفهم ولم يعرفهم في شاشة التلفاز حين كان صغيرا، إذ يعود للتعرف على هذا العالم بعد مرور الزمن.
ويشير الشجراوي إلى أنه طوال الرحلة يظل البطل محاصراً بالطفل المتورط بذاكرته الأولى، وبالتناقضات النفسية والأبعاد المجتمعية واللغة الموسيقية التي أصبحت لديه أعمق وأوضح من ذي قبل، في قالب يحاكي لغة الإنسان السامية نحو الحياة، متناولا إياها من الجانب الذي يراه يستحق تسليط الضوء عليه من كل برنامج، محاولا بذلك الإحاطة بها بطريقة فنية تليق بموضوع الرواية، منوها إلى أن هذا الرواية ستمهد الطريق لاحقا لمن يرغب الكتابة في هذا الموضوع.
ويلفت الشجراوي إلى أن المغامرة الحقيقية التي سيخوضها القارئ هو انفصاله عن الواقع، وإحساسه العميق بطفولة قلبه، وبذكرياته القديمة التي عادت تنتعش في صدره من جديد، محاولا تخمين هوية كل شخصية كرتونية يلتقي بها أو يسمع عنها، ويقول "ربما لن يفهم القارئ ما أعنيه دون أن يقرأ الرواية بشكل كامل".
ويذكر الكاتب أن الرواية استغرقت 4 سنوات من التخطيط والتفكير والكتابة، ففي البداية حاول العودة لمتابعة جميع برامج الكرتون والنظر إليها من زاوية مختلفة حتى يتمكن من توظيفها بالرواية، ولا سيما أن الرواية تحتوي معظم ما جاءت به قناة سبيستون، بالإضافة لعودته لقراءة الأعمال الأصلية التي جاءت منها في كلاسيكيات الأدب العالمي، وعلى سبيل المثال: مسلسل (ريمي) مقتبس من رواية (بلا عائلة)، ومسلسل عهد الأصدقاء مقتبس من رواية (الأخوان السود)، وقصة (عدنان ولينا) مقتبسة من رواية (المد الهائل) وقصة جزيرة الكنز، وقصة صاحب الظل الطويل، وقصة الحديقة السرية، هي أعمال مقتبسة من روايات عالمية تحمل ذات الاسم.
ويشير الشجراوي إلى أن الفئة المستهدفة للرواية هم الأشخاص الذين يحملون قلبا سبيستونيا، بحسب وصفه، وهذا الأمر ليس حكرا على جيل معين وإن كان لجيل التسعينيات الحصة الأكبر من هذا، إلا أنه يؤمن أن الأمر متعلقا بالمشاعر وليس بالأعمار، وأن جيل سبيستون بالانتماء والأحاسيس وليس بالزمان والأعمار، وهذا ما لمسه من خلال الشريحة العمرية التي قرأت الرواية.
ويؤكد الشجراوي، أنه كان لديه ثقة كبيرة بنجاح الرواية لتوافر جميع المعطيات التي تؤهلها لذلك، إلا أنه تفاجأ من الصدى الواسع الذي حظيت به في وقت قصير، حيث نفذت الطبعة الأولى قبل انتهاء معرض عمان للكتاب، وتكرر المشهد بنفاد النسخ في معارض الكتب الدولية في: الرياض وبيروت والجزائر والشارقة والكويت، ليصلوا إلى الطبعة السادسة في غضون أربعة أشهر فقط.
وعن اختياره "عبرت ظلت الذكرى" عنوانا للرواية يبين الشجراوي، أنه لم يكن هناك بديل لهذا العنوان، حيث حرص على أن يكون العنوان نابعا من الذكريات الأصلية لأفلام الكرتون، وأن يكون دالا على فكرة الرواية بالوقت ذاته، واكد ذلك بقوله "أنا سعيد جدا لاختيار هذا العنوان كونه يحمل الطابع العاطفي والموسيقي والطفولي في وقت واحد، ولا شك أن من يقرأ العنوان ملحنا، سيدرك قيمة هذه الكلمات".
ولم يكتف الكاتب بالعنوان فقط، بل أضاف الكثير من شارات أغاني سبيستون في الرواية إذ حرص على أن تُقرأ الرواية بشكل موسيقي، وأن تمتزج الصفحات والأحداث والكلمات بالأغاني الكرتونية، هذه الأغاني التي كتب معظمها الأستاذ طارق العربي طرقان، وتألق بغنائها برفقة صاحبة الحنجرة الذهبية رشا رزق، والعديد من الأسماء، مؤكدا أن كلمات الشارات الغنائية قد ساهمت بصناعة شخصيتنا بطريقة ما، كما أننا لا نتذكر أحداث البرامج بقدر ما نتذكر الشارة الغنائية الخاصة بها.
هذا وقد أخفى الشجراوي اسم البطل وجنسيته وديانته وعمره وشكله في الرواية، لأنه أراد أن يشعر القارئ أنه والبطل شبيهان، دون أن يرتكز على أي تصنيف، وأن يظل البطل بجنسية وثقافة "سبيستونية"، تحاكي طبيعة العمل الذي يشبه كلاسيكيات الأدب العالمي المستمدة منها الشخصيات الكرتونية.
ويقول، ليست جميع البرامج الكرتونية الموجودة في الرواية هي من قناة سبيستون، هناك العديد من البرامج لم تعرض على شاشة سبيستون، ولكنها تحمل ذات الرائحة والقيم والأصالة التي كانت تنادي بها القناة.
ورواية "عبرت ظلت الذكرى" هي أول عمل روائي لشجراوي ولحظة اصدارها من أعظم اللحظات التي عاشها في حياته الأدبية بحد قوله، ويقول: "عشت شعوراً استثنائياً في معرض عمان الدولي للكتاب، ربما لأنها روايتي الأولى التي تتوج مجهودي في السنوات الأخيرة، وربما لأنني استطعت تجسيد الفكرة التي ناضلت من أجل تحقيقها، وربما هو شعور أن تفعل شيئا لم يسبقك أحد إليه في هذه الحياة"، مؤكدا بذلك انه متى ما وجد أن بداخله فكرة استثنائية عظيمة تستحق أن تسكب على الورق، فلن يتردد في فعل ذلك.
ويذكر الشجراوي، أنه من محبي الكتابة منذ الصغر، إذ يجد بها مساحته الخاصة التي يعبر به عن ما يجول في داخله، مبينا انه أثناء جلوسه على مقاعد كلية الهندسة، كان يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقتها سنحت به الفرصة بكتابة المقالات في مدونات قناة الجزيرة، وهو مدين بالفضل لها لأنها قدمته للقارئ ببادئ الأمر، وقد نالت مقالاته تفاعلا واسعا وقتها، مما دفعه إلى مواصلة المشوار.
وما أن حصل الشجراوي على بكالوريوس الهندسة، عاد لدراسة اللغة العربية بسبب تعلقه بها، وقد تخرج بتقدير امتياز من الجامعة الأردنية، وخلال هذا الوقت، كان يكتب بشكل دائم محاولا تطوير أسلوبه وأدواته الفنية لكي ينتقل إلى عالم الورق.
ومن جهة أخرى يؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في صناعة هويته الكتابية، وبناء قاعدة جماهيرية تعرف البصمة التي يكتب بها، والاهتمامات التي يرتكز عليها، حيث أنه يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 7 سنوات، وخلال هذه المدة دأب على الكتابة عن "نوستالجيا" الزمن الجميل بمسلسلاته وذكرياته وبرامج الكرتون فيها، ويقول "دائما أكتب كي تزداد الأرواح طفولة وتزداد الحياة أنوثة"، وهذا قاد لتوقع بعض القراء المتابعين موضوع الرواية قبل أن تصدر. وفق قوله
ويختتم الشجراوي حديثه، بأنه يؤمن أننا في هذا الزمن نشيخ بسرعة وتهرم قلوبنا مبكرا، ولا شيء يسعفنا من كل هذا سوى البحث عن الدهشة.. الدهشة التي تبقينا نشعر بتفاصيل الحياة كما لو كنت تبصرها للمرة الأولى ولهذا يطلق على نفسه لقب "الباحث عن الدهشة"، مؤكدا أنه سيبقى يبحث عن الدهشة ويحاول صنعها بكل الطرق الفنية الممكنة.

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