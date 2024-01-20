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كتاب يبحث في أشكال القصة الفنية القصيرة الفلسطينية بالسبعينيات والثمانينيات

1/20/2024 2:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان – صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان "القصة القصيرة الفلسطينية - دراسة في الأشكال الفنيّة" للدكتورة ريم يوسف عبد الرحيم.
في مقدمتها للكتاب تقول عبدالرحيم: "إنها حاولت في هذه الدراسة أن تبحث في الأشكال الفنية للقصة القصيرة الفلسطينية خلال السبعينيات والثمانينيات. لتوضح في أربعة نقاط مهمة هي "هدف الدراسة، دوافعها، منهج البحث المعتمد، ومعيار اختيار النماذج المدروسة"، مؤكدة، أن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة الأشكال الفنية التي صاغت البنى السردية للقصة القصيرة الفلسطينية خلال السبعينيات والثمانينيات.
وترى المؤلفة، أن الشكل الفني هو ليس وعاء يصب القاص فيه فكره، بل هو بوتقة تصهر فكره ومشاعره، لتصوغها قيمة فنية. فالشكل هو تجسيد فني لمضمون فكري. فالمعاني والفكر في متناول الجميع، وما يميزها الشكل الذي يصوغها. والنتاجات الفنية لا تبتغي التعبير عن المضمون فحسب. وإنما هي حاجة الفنان الملحة إلى تفجير طاقته الإبداعية لخلق قيمة فنية تجسد أحاسيسه وفكره معا.
وعن سبب اختيارها للسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين حدين زمنيين لهذه الدراسة فتقول: "الدراسات النقدية للقصة القصيرة تركزت في الفترة الزمنية الممتدة من الثلاثينيات إلى الستينيات. وهذا الاهتمام شمل المرحلة الممتدة بدءا من بواكير هذا الفن في فلسطين على يد جيل الرواد وصولا إلى مرحلة غسان كنفاني ومعاصريه. لذلك اخترت السبعينيات بداية للحدود الزمانية المدروسة لمتابعة الجهود المبذولة ما بعد تلك المرحلة، وخاصة أن الحياة الثقافية في العالم العربي في السبعينيات شهدت إقبالا كبيرا على هذا الفن النثري تأليفا وقراءة".
وتابعت؛ شهدت الأشكال الفنية تبلورا جديدا في القصة القصيرة وكانت أخذت بذورها في النمو في عقد الستينيات، وخاصة في كتابات غسان كنفاني وإميل حبيبي بفعل عوامل كثيرة منها الظروف التاريخية سياسيا واجتماعيا التي شهدتها تلك المرحلة، إضافة إلى تأثر القاصين الفلسطينيين بأنماط الكتابة القصصية السائدة آنداك في العالمين العربي والغربي، ومنها الترميز وبروز تقنيات فنية كتداعي الأفكار والمونولوج والمراوحة في الفضائين المكاني والزماني.
وخلصت عبدالرحيم إلى وجود خصائص فنية لأكثر من شكل فني في النص الواحد، ولكن بعض الخصائص ووضوحها أكثر من غيرها في القصة هو الفصل الذي يرجح تصنيفها في شكل ما دون سواه.
وحول الشكل التكاملي تشير المؤلفة، إلى أن "الشكل التكاملي للقصة الفلسطينية القصيرة يعد من الأشكال الفنية التي صاغت الواقع الفلسطيني بأمانة، وذلك لحرص بعض القاصين على تسجيل واقعهم كما تراه أعينهم المجردة، من دون محاولة لتفسير غوامضه أو الغور في أعماقه وأسراره التي قد لا تجد تفسيرا في أحيان كثيرة. وفي معظم القصص القصيرة ذات الشكل التكاملي نجد الواقع الاجتماعي ممتزجا بالواقع السياسي وكأنهما لا ينفصلان، وقد نتج عن هذا التمازج خصوصية الهوية للقصة القصيرة الفلسطينية من خلال نقل صور واضحة عن عمق المجتمع الفلسطيني، بوجهيه المشرق والحزين، بقوته وضعفه.
وفي خلاصة هذه الدراسة تشير المؤلفة إلى أن القصة القصيرة الفلسطينية هي مرآة لحياة الشعب الفلسطيني في أعماق روحه وهواجس فكره، وفي واقعه الاستثنائي، سواء أكان يقبع في ظل الحصار المفروض على حياته وفكره بفعل الاحتلال، أو كان لا يعرف لحياته قرارا واستقرارا ومستقبلا في ظل شتات طويل ومضن. هذه الخصوصية جعلت من العسير جدا الإحاطة بجوانب الحركة القصصية الفلسطينية كافة، لذلك فمن الصعوبة بمكان أن يفي الدارس هذا البحث حقه من التقصي والتعمق.
وتقول عبدالرحيم: "إنها حاولت في هذه الدراسة تتبع النتاج القصصي الفلسطيني، وتعرف الأشكال الفنية التي صاغته خلال السبعينيات والثمانينيات. وبعد مرحلة استقراء واسعة تبين عدم إمكانية حصر هذه الأشكال ضمن أإطار محدد. فاختارت أبزر عشرة أشكال، تتشابه في كثير من سماتها الفنية، وصنفتها وفق هذه السمات المشتركة، واقترحت اسما لكل من هذه الأشكال مستمدا من أبزر ما يميزها تقنيا".
وتؤكد أنها حاولت توضيح الخصائص الفنية المميزة لكل من هذه الأشكال، باتباع منهج البحث التحليلي الفني في دراسة البنى السردية لنصوص قصصية ممثلة لكل شكل، خلال المرحلة المدروسة، وقد لاحظت المؤلفة أن بعض الأشكال الفنية للقصة القصيرة الفلسطينية خلال السبعينيات والثمانينيات تميزت عن سواها؛ كالشكل المجزأ، والمحوري والمتجانس وفنون السرد الشعبي، والشكل المتناغم والتصويري والتكاملي، حيث وجدت نتاجا قصصيا متميزا فنيا محكم الصنعة، بديع الإتقان.
وخلصت، إلى ان القصة القصيرة الفلسطينية مثلها مثل شعبها وأبنائها تأبى الموت والفناء على الرغم من كل محاولات السحق، بل وتصر على مواكبة تطورات الحياة، وخوض غمارها، واستخلاص إبداعها، وهي كأي حياة طبيعية فيها الإبداع وفيها الإخفاق، وفيها التميز وفيها التكلف. ولكنها في كل حيواتها تنبض بالانتماء لثقافة شعب عاش عصر التحديات المصيرية، والتناقضات الفكرية، والازدواجيات القيمية، والانهيارات الهرمية، والإشراقات التي تأبى إلا بزوغا.
وفي كلمة على غلاف الكتاب جاء فيها: "مما لا شك فيه أن للشكل الفني الفضل في تميز أي إنتاج إبداعي، فالفنان التشكيلي - على سبيل المثال - يستخدم الألوان والخامات ذاتها التي يستخدمها سواه، وكذلك الموسيقار يؤلف ألحانه وفق العلامات الموسيقيّة نفسها التي اتفق عليها علماء هذا الفن عالمياً، إلا أن ما يميز لوحة من سواها، وما يبرز لحنا من غيره يكمن في القيمة الفنية التي صاغت التجربة الإنسانية للمبدع، والتي مكنته من أن يسمو بنفسه وبمتلقي إبداعه فكراً وإحساساً إلى مرتبة إثارة الدهشة والتأمل".
ومن هنا، فالقاصون الفلسطينيون على الرغم من تناولهم - في معظم نتاجهم القصصي - موضوعا واحدا مشتركاً محوره مع مأساة وطنهم، إلا أن كلا منهم عبر عنه بشكل فني يختلف عن الآخر، وهذه الأشكال الفنية قد تختلف وقد تشابه في بعض سماتها وخصائصها، إلا أنها حتماً لا يمكن أن تتناسخ، ومن يفعل ذلك فقد حكم على نتاجه الفني بفقد خصوصيته وسمته المميزة.

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