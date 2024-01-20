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المطبخ الفلسطيني.. ابن الأرض يقاوم سردية الاحتلال الزائفة

1/20/2024 2:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان – على متن خط الطيران لدولة الاحتلال، تسافر صحفية صينية متجهة إلى ألمانيا، تجلس في مقعدها، تقلب في مجلة موجود أمامها، تنظر من نافذتها على أرض المطار، تضع سماعتها، وتبدأ بالبحث عن أحد الأفلام تسلي به وقتها إلى برلين.
لفت نظرها وهي تقلب صفحات المجلة، محتويات قائمة الطعام الموجودة، "حمص وفلافل إسرائيليين، فتوش إسرائيلي"، وعدد من الأطباق التي تناولتها بنفسها، في بيوت أصدقائها العرب المقيمين في ألمانيا.
أمسكت هاتفها، صورت قائمة الطعام، احتفظت بالصورة، حتى تريها لأصدقائها العرب والفلسطينيين، وتسألهم عن هذا الموضوع، والذين أجابوا، أن الاحتلال لم يكتف بسرقة الأرض والتاريخ، بل وصل إلى حد سرقة الطعام والزعم بأنه إسرائيلي.
وفي ظل الحرب على غزة التي تجاوزت مدتها الـ100 يوم، ما يزال الاحتلال ينشر أكاذيبه في كل زاوية، حتى في الطعام ومكوناته وينسبها إلى نفسه، وهنا ظهر المحتوى المقابل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من متخصصي محتوى الطعام العرب والفلسطينيين، ليظهروا زيف الاحتلال وكذبه واعتدائه على التراث والتاريخ.
تقول، صاحبة المحتوى الشيف يارا عبيدات، إنها بدأت منذ اليوم الأول للحرب على غزة، بمشاهدة محتوى ينسب الأكلات والأطباق الفلسطينية إلى إسرائيل، وهو ما جعلها تبدأ بتقديم بعض الأطباق الفلسطينية وطريقة صنعها.
وتشير إلى أن الأكلات الفلسطينية، مستوحاة من الأرض وطبيعتها، والنباتات الموسمية، مثل الخبيزة، والهندباء وزيت الزيتون، وحاول الفلسطيني عبر التاريخ، التأقلم مع الظروف الموسمية، وطهي طعام متناسب مع الوقت، لذا نجد العديد من الأطعمة التي تقدم خلال فصل الشتاء فقط، وأخرى في فصل الصيف، وهو أمر لا يمكن أن ينطبق على دولة الاحتلال التي ليس لها تاريخ في هذه المنطقة.
وتؤكد أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للقضية كل حسب موقعه وقدرته، وهي طريقة للمقاومة ونشر المحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية والعدوان على غزة الذي تمارسه إسرائيل بوحشية على المدنيين والأبرياء.
ومنذ اليوم الأول للعدوان على غزة، بدأ مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من المتخصصين في صفحات الطعام أو ما يسمى "Food Bloggers"، بتقديم محتوى يظهر تراث الطعام الفلسطيني، ومكوناته والمدن المشهورة به.
وقدم هؤلاء خلال أكثر من 100 يوم من الحرب على غزة، وصفات طعام ومكونات قد يعرفها بعض الناس لكن من دون معرفة مكوناتها كاملة أو أي مدينة مشهورة بها، أو أنها معروفة لديهم بأسماء أخرى، وهي أكلات فلسطينية متآلفة مع طبيعة الأرض والموسم، كالباذنجانية، والفقاعية المكونة من نبات السلق واللحم، والفتة الغزاوية، والمفتول والمقلوبة.
ويؤكد هؤلاء المشاهير، على أن هذه الأطباق تشم من خلالها رائحة الأرض والطبيعة التي هي أساس المطبخ الفلسطيني، وهذا المحتوى المقدم، هو نوع من المقاومة التي يسعون من خلالها إلى إيجاد محتوى يطغى على ذلك الذي تقدمه آلة الحرب الإسرائيلية، في مختلف المجالات، حتى في مجال الطعام.
وفي قصة مشهورة لامرأة فلسطينية اختارت المقاومة على طريقتها الخاصة، من خلال نشر أطباق فلسطينية عبر مدونتها باللغة الإيطالية، ثم باتت تنشر وصفاتها الأسبوعية في جريدة محلية في إيطاليا.
فداء أبو حمدية، ألفت كتابا لوصفات المطبخ الفلسطيني، الذي يعتبر الأول من نوعه، فهو رحلة تبدأ من شمال الضفة الغربية المحتلة مرورا بالقدس حتى جنوب الضفة، انتهاء بغزة، وقصة الكتاب بدأت عندما قررت مع أصدقاء إيطاليين ينشطون ضد الاستيطان، زيارة القرى والمدن الفلسطينية، بداية من جنين شمالي الضفة، حيث يدخلون بيتا ما يستضيفهم ويطبخون مع أصحابه ثم يوثقون تجربتهم، من خلال نقل الوصفة المحلية وقصتها، دون إغفال للجوانب السياسية والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في المنطقة المضيفة.
وينقل الكتاب تراث الطعام في المدن الفلسطنية والتاريخ المادي المرتبط بهذه التراث، فمن مدينة أريحا نقلت وصفة القطايف بحشوة التمر، ومن غزة السماقية التي لا تحضر في أماكن ثانية من فلسطين، لتصنع مادة توثيقية وتاريخية ومدخلا لفهم العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم بالنسبة إلى الإيطاليين.
يشير بعض المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المقاومة بالطعام قد لا تكون مفيدة على أرض المعركة، لكنها جزء من توثيق التراث الفلسطيني، خصوصا أن خطوط طيران الاحتلال تقدم وجبات طعام فلسطينية للركاب على أنها إسرائيلية، مثل الفلافل والحمص وغيرهما، كما أن الخطوط البريطانية تقدم لركابها طبخة المفتول الفلسطينية الشهيرة (المكونة من الحمص والدجاج وزيت الزيتون البلدي وطحين القمح) على أنها أكلة تراثية إسرائيلية، كما تنتشر في فلسطين المحتلة المطاعم الشعبية التي تقدم أكلات الحمص، والفلافل، والشكشوكة (الجز مز السورية)، ومنقوشة الزعتر البلدي، وورق العريش، والتبولة، وغيرها من الأطباق، التي يروج لها على أنها أطباق من المطبخ الإسرائيلي، وهو ما ينطبق على دول غربية تنتشر فيها هذه المطاعم، والتي يديرها طهاة إسرائيليون.

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