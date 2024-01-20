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العموش عن معاهدة السلام: حساب المصالح والسياسة يطغيان على التحليل القانوني

1/20/2024 2:26:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ما زالت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية تثير جدلاً واسعاً بين رافض لها بشكل قطعي، وبين مؤيد يرى أنها حققت مكاسب تمثلت بإعادة الحقوق المغتصبة للمملكة من أراضي ومياه.

وفق هذا السياق، وفي قراءة وتحليل البعد القانوني للمعاهدة، قدمها الخبير القانوني ووزير العدل الأسبق، د. إبراهيم العموش، قال إن“المعاهدة تحمل أبعاداً سياسية تمت تغطيتها قانونياً، وهو أمر طبيعي في هذا النوع من المعاهدات، وذلك حفاظاً على مصالح الأردن واستقرارها، منعاً من التغيير والتلاعب، خاصة في ظل العديد من الظروف والتحديات الدولية والإقليمية والداخلية المقلقة وباستمرار”.

ورأى العموش خلال اللقاء الحواري الذي عقدته النهضة العربية (أرض)، بعنوان:“معاهدة السلام في الميزان: قراءة قانونية”، في إطار برنامج القضية الفلسطينية وضمن متابعة وتوثيق تطورات الحرب في فلسطين، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير 2024، أن للأردن مصالح متعددة في هذه الاتفاقية، وحاول أن يحققها ويحافظ عليها من خلال هذه المعاهدة، عبر السنوات.

ولفت الوزير الأسبق إلى أن المعاهدة بين الجانبين لا يمكن قراءتها دون سياقها التاريخي والسياسي، مبيناً أن أكثر ما حققه الأردن من خلال هذه المعاهدة ترسيم الحدود لحفظ أكبر قدر من الثروات الوطنية، ومنع النزوح وتحريك السكان، والحصول على حصتنا من المياه، والوصاية على القدس، وصولاً إلى ملف إعادة أراضي الباقورة.

وتساءل العموش“ماذا لو قرر الأردن إلغاء المعاهدة؟”، يقول:“لإسرائيل مصلحة كبيرة للتخلص والتنصل منها لأنها أصبحت ملزمة وفق القانون الدولي، وخصوصاً في قضية التهجير، أما دولياً فإن المعاهدة أعطته قوة قانونية وشرعية أمام دول العالم للحديث والدفاع عن القضية الفلسطينية، وأيضاً إلزام الطرف الآخر في كثير من القضايا”.

ورأى أن أن إلغاء المعاهدة سيجعل من إسرائيل تتمدد وتتوسع قانونياً، بحسبه، إذ يؤكد كذلك أن المعاهدة مكنت الأردن من خدمة القضية الفلسطينية وحققت له مصالح أبرزها الكشف عن الحدود الشرقية الحقيقية مع إسرائيل وتزويد الأردن بنحو 50 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وإعادة أراضي الباقورة للسيادة الأردنية والتي تم الاتفاق على تأجيرها للجانب الإسرائيلي لمدة 25 عاماً منذ عام 1994.

وأكد المحامي العموش خلال مداخلات المشاركين في اللقاء أن إسرائيل قامت بخروقات لأحكام المعاهدة والتضييق على الأردن كلما أتيحت لها الفرصة، وأهمها خرق المادة التي تتحدث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واغتيال القاضي رائد زعيتر، وغيرها.

وأشار إلى أن للأردن حسابات في التصدي لهذه الخروقات، إما عن طريق تفعيل أحكام المعاهدة ذاتها، أو عبر طلب للمشاورات، أو حتى اللجوء إلى التفاوض. وفي حال تعسر أي من هذه الإجراءات فإن له دوماً الحق باللجوء إلى التوفيق أو التحكيم، كما نصت المادة 29 من المعاهدة.

فيما تباينت آراء المشاركين في اللقاء بين رافض ومؤيد للمعاهدة، مؤكدين أنه حتى لو كان هناك مصالح أردنية وراء التوقيع؛ فالرسالة الإعلامية غير كافية لإقناع الناس، وهو ما يستدعي أن يكون الخطاب الرسمي الداخلي والخارجي واضحاً في القضايا الوطنية، مع ضرورة سد فجوة الخطابات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وصولاً إلى إيجاد فكر وطني أردني في المواجهة المستمرة مع الطرف الآخر، فضلاً عن أن الشارع الأردني بات لا يأبه بالمصالح التي -برأيهم- لا توازي حجم التضحيات للشعب الفلسطيني، والتهديد الدائم لاستقرار الأردن ومنعته.

ورأوا أن الاحتلال استفاد من معاهدات السلام مع دول عربية ليحقق مطامعه في أراضينا، ومن المهم استخدام هذه المعاهدات لردعه إن كان وجودها لا بد منه، مثمنين مشاركة

خبراء ومسؤولين سابقين للتحاور مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب في هذه القضايا المصيرية وتوضيحها،“إذ لا بد من الانفتاح والسعي للتضامن المجتمعي”، وفقاً للمشاركين.

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