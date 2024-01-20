Saturday, 20 January 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرب عزم يعقد مؤتمره التأسيسي

1/20/2024 2:26:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد حزب عزم مؤتمره التأسيسي اليوم السبت، في المركز الثقافي الملكي بحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة للحزب.
وأقر مؤسسو الحزب نظامه الأساسي مع تفويض المجلس المركزي للحزب باجراء التعديلات على النظام الأساسي في دورته الأولى فقط.
واختاروا بالتوافق اعضاء المجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، كما انتخبوا وبالتزكية المهندس زيد نفاع امينا عاما للحزب.

وشرع المؤتمرون بتنفيذ جدول الاعمال بانتخاب قيادة للمؤتمر بعد اكتمال النصاب القانوني باشراف ممثلي الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتشكلت قيادة المؤتمر من النائب عيد النعيمات رئيساً وعضوية كل من : خالد خليفات، صوان الشرفا، بسمة الهباهبة،ايمن خريسات، ماريا نفاع، وزياد العرود.

وقال نفاع، ان حزب عزم يتبني نهج الإقتصاد الحر وكل ما يتطلبه من مستلزمات وممكنات للنجاح وبالأخص التشريعية والإدارية منها دون المساس بالخصوصية الأردنية على المستوى الإجتماعي ، وبما يصون ويحمي ويطور منظومة الحماية إلاجتماعية التي تضمن للفئات الأقل حظاً الحد الأدني على الأقل من شروط العيش بكرامة، كحق مشروع لكل أردني.
وتابع، اننا وبصريح العبارة وبأوضح صورها نقول "لا مزيد من التجريب في القرارات والسياسات، ولا مكان لمن تسول له نفسه العبث بالمال، ومن تمتد يده لهذا المال، فقطعها واجب"، لافتا الى ان عزم ولد من رحم الوطن نقياً طاهراً من الدنس والزيف، عاقدا العزم بأن نكون عند حسن ظن الوطن وقائده، مليكنا المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، مصدر فخارنا ورمز عزتنا وعنوانها.

واضاف، حانت الأن ساعة العمل ودقت ساعتها معلنة ولادة مشروع سياسي يشكل بوابة الخروج من الراهن السياسي والمجتمعي المثقل كاهله بما تراكم من نتائج لعقود من السياسات التي عجزت عن تحقيق المرجو منها، بل عمقت هوة الشك بالمؤسسات وتسببت بالإحجام المتزايد عن المشاركة .. سياسات ولدت الإحباطات وكادت أن تعصف بكل منجزات الوطن، لولا قوتنا السياسية المستمدة من الإحترام العالمي الإستثنائي لجلالة الملك.
واشار الى الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة بضرورة الإنخراط التام في ورشة إصلاحات وطنية, التي مهد لها جلالته بطرح أوراق نقاشية معمقة أطلقت حوار وطني واسع النطاق لتجئء من بعد ذلك منظومة إصلاح بمحاور ثلاث في مقدمتها الإصلاح السياسي كشرط مسبق بل وأساسي لنجاح محوري الإصلاح الإداري والإقتصادي.
واشار الى استجابة عزم لهذا النداء والدعوة الملكية السامية
واضعين نصب أعيننا أن لا مجاملة ولا مواربة عندما تتعلق الأمور بالأوطان والشعوب وقوت الناس ومستقبل الأجيال.

واكد نفاع أن قرار الحزب وخياره ومنذ اللحظة الأولى بالإقرار بأولوية الحاجة للنهوض الإقتصادي وإدارة عجلة النمو والتشغيل تستوجب وبوضوح ومسؤولية لن يتصدى لها إلا المنتمين الصادقين المؤمنين بأن هذا الوطن لنا جميعاً شركاء متساوين فيه تظللنا هويتنا الأردنية التي لا تقبل الشك ولا تحتاج للتفسير أو التأويل.

واكد سعي حزب عزم للتقدم برؤيته المتكاملة وتخطيطه الشمولي والإستراتيجي ساعياً لإعادة بناء الطبقة الوسطى وترميم ما إعترى بنيتها من تآكل لتكون مرتكزاً أساسياً لمستقبل نستحقه جميعاً ووطن نعيش فيه وله مجتمع تتكافئ فيه الفرص دون تمييز أو إجحاف.
ودعا اعضاء الحزب من الشباب والمرأة لمرأة لأخذ موقعهم الذي المستحق وعدم القبول بالمحاصصة الخجولة سقفاً لطموحهم قائلا : شاركوا ولا تحجموا فالمستقبل لكم وبكم وحزبكم سيكون من وراءكم لنصنع التاريخ سوياً،وسنشهد سيدة أردنية تقود السلطة التنفيذية وشباباً مبتكراً رائداً يقود المؤسسات في الأردن الذي سنسعى لبناءه.
واختتم بالقول ان المسيرة إنطلقت وما زال أمامنا الكثير من الجهد والعمل ليصبح الحزب مؤسسةً وتنظيماً رصيناً محوكماً بإستكمال هيئاته ولجانه وفروعه التي ستغطي المحافظات والمدن والمخيمات والقرى والبوادي، داعيا الاعضاء الى السير قدما وعدم التواني والتكاتف والتعاون وراء إيمانكم وإنتماءكم لوطنكم الأردني العزيز ولشعبه الطيب المعطاء، بقيادته الهاشمية وعميدها المعظم الملك عبدالله الثاني بن الحسين يعضده ولي عهدنا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

واكد رئيس قيادة الحزب، النائب عيد النعيمات، ان عزم حزب وطني خالص يستمد رؤاه من عقول بناته وأبنائه، بوصلته لا تحيد عما فيه مصلحة الوطن ورفعة شأنه، مباركا للوطن هذه المؤسسة الرائدة والجهود التي واصلت الليل بالنهار لنشهد هذا اليوم.
وقال، إننا في الاردن وعلى مر سنوات عمر دولتنا نضرب كل يوم المثل تلو الأخر بوحدتنا الوطنية الضاربة في الجذور على أساس من الولاء لهذا الحمى العروبي الأصيل مقدمين الغالي والنفيس في سبيل رفعته ومنعته، ونحن نعي حجم التحديات وصعوبة المواقف التي تعصف بالمنطقة والإقليم مؤمنين بالله أولا ثم يقدراتنا وإمكاناتنا البشرية منها والمادية، محافظين على منجزات الأباء والأجداد متطلعين في الوقت ذاته نحو مستقبل يحقق للأجيال العزة والكرامة في وطنهم.
واشار رئيس القيادة المؤقتة للحزب النائب ضرار الحراسيس الى إنطلاقة الجهود في صرح هذه المؤسسة السياسية الرائدة والوصول لعقد المؤتمر التأسيسي بعد إستكمال متطلباته القانونية والأصوليه معربا عن شكره وتقديره للهيئة المستقلة للإنتخاب بكافة كوادرها ومجلس مفوضيها على ما يبذلون من جهود جبارة ومميزة تصب في مصلحة إخراج العملية الحزبية بأبهى الصور والمساهمة بتاسيس الأحزاب بالشكل الأصولي والقانوني.
وقال، سعينا ومنذ اليوم الآول لحصولنا على صفة "تحت التأسيس" أن نتمسك بمعايير واضحة في جهودنا فجاءت النتيجة النجاح في جمع قامات وطنية من مختلف الفئات وعلى إمتداد محافظات الوطن في مجلس واحد ليطلقوا سوياً المرحلة القادمة من مراحل بناء وتنظيم حزبكم وفي زمن قياسي ودون شوائب الغرف المغلقة فأتحدت عزيمتهم وتوحدت رؤيتهم على قلب رجل واحد ورؤية واحدة في صورة زاهية للاردنيين تؤكد صدق إنتماءهم وخالص ولائهم.
واعرب عن شكره للمهندس زيد نفاع للأدوار المتعددة التي قام بها فكان وبحق يقود الجهود دون كلل أو ملل بصبر وأناة وحكمة وإلى جانبه كل الأعضاء, فكل ذلك أسهم ويسهم في التأسيس لبناء مؤسسي مستدام تسوده قواعد عمل ديموقراطية تشاركية إلى جانب تجانس متزايد هو عنوان صلابة وقوة حزبكم.
كما القى منور الغراغير كلمة ذوي الهمم، اشار من خلالها الى تميز حزب عزم فيما يتعلق بالبرامج والخطط، وان وجود ذوي الاعاقة فيه ليس مجرد شكل وارقام بل مرتبط بالعمل والانجاز.
واشارت سمر صوالحة في كلمة باسم الشباب والمرأة الى مكانة المراه والشباب في الحزب، حيث بلغت نسبة الشباب 65% والمرأة 45%, والحرص على تمثيلهم بشكل جدي بعيدا عن المحاصصة الخجولة.

MENAFN20012024000072011014ID1107745687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث