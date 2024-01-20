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الميثاق باجتماعه ٤٤ يشكل لجنة للتحضير للانتخابات ويصدر بيانه الاسبوعي

1/20/2024 2:26:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ حزبُ الميثاق الوطني التحضيرَ للاستحقاقات الدستورية والمتمثّلة بإجراء الانتخابات المختلفة القادمة حيث شكّل المكتبُ السياسي في الحزب لجنةً خاصة برئاسة عضو المكتب السياسي معتز البشير وعضوية من يُسمّيهم، يُناط بها وضع استراتيجيات وخطط عمل تحضيرية وجمع المعلومات وتحهيز برنامج زمني لإدارة العمليات الإنتخابية، وذلك من خلال تكثيف جمع المعلومات وبناء القدرات وتوفير الكوادر البشرية واستثمار الإمكانات المتاحة والتمكين من خلال الأدوات اللوجستية والاعداد للخطط الإنتخابية، وذلك تمهيداً لأيّة انتخابات قادمة يخُوضها الحزب، سواءً كانت على صعيد انتخابات المجالس النيابية أو اللامركزية أو البلدية أو مجالس الطلبة، وكما هو مُتوقّع خلال العام الحالي والأعوام القادمة.

وأكّد المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني أنّ هذه اللجنة ليس من ضمن مهامها اختيار المُرشحين للانتخابات بإسم الحزب، وليست مختصة بوضع معايير الترشّح، إذ أن ذلك شأنٌ مستقلّ سيكون من مهام لجانٍ مُتخصصة أخرى، وينحصرُ عمل هذه اللجنة في الوقوف على التحضيرات اللوجستية وتهيئة الإمكانات اللازمة للمشاركة الانتخابية والتشبيك والتمكين للمرحلة القادمة واستحقاقاتها الدستورية.

واشاد الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الدوري 44 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت بحديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة في مؤتمر دافوس العالمي، والتي قال فيها "إن اي خروقات مادية لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية او محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية او التعرض للوضع التاريخي والقانوني والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يشكل خطرا وتهديدا للمملكة الأردنية الهاشمية وسيتم التعامل معه".

واكد الميثاق على دعمه لما تحدث به رئيس الوزراء والذي يأتي انسجاما مع الموقف الأردني الرسمي والشعبي والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على اوسع نطاق عالمي من أجل إيقاف الحرب على غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.


من جهة أخرى شدد الميثاق الوطني رفضه الكامل والمطلق لما يصدر عن مسؤولين حاليين وسابقين في سلطة الاحتلال من تصريحات مناهضة للأردن وموقفه من القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وابادات جماعية في قطاع غزة، واصفا تلك التصريحات بالخطيرة والتي لن تثنينا كأردن رسمي وشعبي عن مواصلة دعمنا ووقوفنا الى جانب أهلنا في فلسطين.


وأشار إلى أن المسؤولين في الاحتلال ما يزالون يفكرون بطريقة القتل والدمار وأنها السبيل الوحيد لانقاذهم بعد أن تم تعريتهم أمام العالم اخلاقيا وانسانيا وقانونيا، بسبب الجرائم والابادات دون أدنى أخلاقيات الحروب التي تدرس في العالم وتنص عليها القوانين والمواثيق الدولية.


كما أشار الميثاق الوطني في بيانه إلى أن الإحتلال لم يحقق أي شيء من أهدافه المعلنة في الحرب على غزة، بالرغم من مرور ما يزيد عن 100يوم من اندلاع الحرب، باستثناء انفراده في قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجامعات ومقرات المنظمات الدولية بما فيها منظمات ومؤسسات تتبع للأمم المتحدة.


وأشار الميثاق إلى أن هذه الحرب غير الاخلاقية أدت لقرابة 100 ألف شهيد وجريح ومفقود، ونزوح نحو مليون ونصف المليون مواطنا فلسطينا، بعد أن تم هدم منازلهم وفقدانهم لكافة سبل العيش والحياة في مناطقهم، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الفوري على ايقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفض التهجير القسري لأبناء القطاع والضفة الغربية.

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