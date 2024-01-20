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العيسوي يلتقي اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين

1/20/2024 2:26:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، أعضاء اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي إلى الحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزاز جلالته بهم، وبجميع رفاق السلاح والمتقاعدين العسكريين.

واستهل العيسوي، حديثه، باستعراض مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة، التي يبذلها من أجل نصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، والدفع باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الحكيمة، يقف بكل صلابة في وجه ما يتعرض له الأهل في غزة والضفة الغربية من عدوان سافر وانتهاكات وإجراءات تعسفية.

وأضاف أن جلالة الملك، في جميع مباحثاته واتصالات، يؤكد ضرورة وقف العدوان الغاشم، وضرورة مساندة الأشقاء جراء المأساة الإنسانية التي يمرون بها، وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ويحذر كذلك من تداعيات استمرار العدوان والانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة.


وأكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال في طليعة المساندين للأشقاء الفلسطنيين، وفي مقدمة المدافعين عن حقوقهم العادلة وتطلعاتهم المشروعة، بإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى مواقف جلالة الملك المتقدمة والواضحة في جميع المحافل الدولية والإقليمية، لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، والتأكيد على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب للمنطقة، إلا المزيد من العنف والقتل والدمار.

وأشار إلى أن مواقف جلالة الملك وجهوده المكثفة والمتواصلة، على كل الصعد، أثرت على مواقف كثير من الدول تجاه ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك أسهمت في تبني الرأي العام العالمي مواقف مساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وقال إن الأسرة الهاشمية، بقيادة عميد آل البيت الأطهار، جسدت بمواقفها الشجاعة، مواقف جميع الأردنيين إزاء ما يجري في غزة من قتل ودمار، مشيرا إلى أهمية مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله مع محطات عالمية ومقالات نشرت في صحف عالمية ، لجهة إبراز حقيقة الظلم والدمار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة للجهد الملكي، في إبراز صلابة الموقف الأردني من خلال إشرافه المباشر على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لقطاع غزة ومارفقة بعثته إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه بنفسه عن كثب تأمين المساعدات للأشقاء في غزة والضفة الغربية.

كما لفت إلى شجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، عندما شاركت في إحدى عمليات إنزال المساعدات الطبية والإغاثية الخامسة للمستشفى الميداني في قطاع غزة، رغم المخاطر والصعوبات التي تواجه عمليات الإنزال في مثل هذا الظروف.

وأكد أهمية دور المتقاعدون العسكريون، في مسيرة البناء والعطاء والإنجاز، والدفاع عن الوطن، باعتبارهم رديف لنشامى القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والأجهزة الأمنية العاملين.

وأشار إلى جهود نشامى القوات المسلحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الذين يذودون عن حمى الوطن ويحافظون على منجزاته ويصونون مقدراته، والدور الإنساني النبيل للكوادر الطبية العاملة في المستشفيات الميدانية، في معالجة المرضى والمصابين في غزة ونابلس وجنين.

وأكد العيسوي، إنه رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، إلا أن الأردن قادر على مواجهة كل التحديات وحماية أمنه واستقراره بحكمة قيادته وحرص ووعي الأردنيين، مؤكدا أن الأردن القوي بلحمته وتماسك جبهته الداخلية، هو الأقدر على مساندة ودعم أشقائه والدفاع عن قضايا أمته العادلة.


من جهتهم، أكد الحضور وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع مواقفه من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقالوا إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، المدافعة عن فلسطين وأهلها، الأكثر تقدما ووضوحا ومصداقية وقوة وصلابة، مشددين على ضرورة أن يركز الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على هذه المواقف.

وأشادوا بحكمة جلالته ورؤيته الحكيمة ومواقفه الشجاعة في التعامل مع الأزمات، التي تشهدها المنطقة، بما يخدم المصالح الوطنية وقضايا أمته العربية والإسلامية.

وأشاروا إلى الدور المحوري والجهود التي يبذلها جلالة الملك للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ونصرة الأشقاء هناك، قائلين إن جلالته ، ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثف جهوده السياسية والإنسانية، لمساندة الأهل وتقديم يد العون والمساعدة لهم، وأنه أول من قام بكسر الحصار على غزة بإرسال مستشفى ميداني جديد لغزة وإمدادات هذه المستشفيات بالمواد الطبية والعلاجية من خلال عمليات الإنزال الجوي، وكذلك توجيهات جلالته بتسيير قوافل المساعدات الإغاثية.

وأضافوا أن تلك المواقف والجهود، ليست غريبة عن الأردنيين وقيادتهم، مشيرين إلى أن الأردنيين هم دوما أهل الفزعة والنخوة لوطنهم وأشقائهم العرب في كل المواقف وفي جميع الظروف.

وثمنوا دور جلالة الملكة رانيا العبدالله في توضيح حقيقة ما يجري في غزة والضفة الغربية من دمار وقتل، للرأي العام العالمي، من خلال مقابلات متلفزة مع محطة (سي أن أن)، والمقال الذي نشرته في صحيفة الواشنطن بوست.

وقدروا عاليا جهود سمو ولي العهد، وحرصه على مرافقة بعثة المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، وإشرافه الميداني المباشرعلى إرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية المتواصلة للأشقاء الفلسطينيين.

ولفتوا إلى شجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، عند مشاركتها في عملية إنزال جوي لمساعدات ومستلزمات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وبينوا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، كان ولا زال وسيبقى السند لفلسطين وشعبها، وتتصدر قضيتها خطابات ومباحثات جلالة الملك، في جميع المحافل الدولية، انطلاقا من إيمان جلالته المطلق بمركزية القضية الفلسطينية، التي ترتبط بالأردن تاريخا وجغرافيا ومصيرا.

ولفتوا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس في الحفاظ على هذه المقدسات وهويتها العربية والوضع القانويي والتاريخي القائم.

وأكدوا أن المتقاعدين العسكريين سيكونون دوما عند حسن ظن قائدهم الأعلى، ولن يتقاعسوا عن تلبية نداء الوطن، ويقفون في خندقه، مساندين لزملائهم نشامى القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وقالوا "كلنا جنود أبا الحسين، وكلنا فداء للوطن نحميه بالمهج والأرواح، ونقف إلى جانب قائدنا في دفاعه عن فلسطين وأهلها، وفي مواقفه المناصرة للاشقاء العرب".

واستذكروا مواقف وتضحيات الهاشميين في الدفاع عن ثرى فلسطين، وتضحيات الجيش العربي المصطفوي على أرضها.

وأشادوا بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المرابطة على الثغور للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وأن الأردن سيبقى بالتفاف الشعب الأردني حول قيادته الهاشمية الحصن المنيع في وجه من يحاول المساس بلحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية.

وأكدوا وقوفهم في وجه محاولات التشكيك بمواقف الأردن الراسخة حيال القضايا الوطنية، لاسيما قضيته المركزية القضية الفلسطينية، والدفاع عن القضايا العادلة لأمته العربية والإسلامية.

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